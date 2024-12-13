HeyGen verbessert die Mitarbeiterschulung und das Onboarding erheblich, indem es Werkzeuge zur Verfügung stellt, um ansprechende, wiederholbare Anleitungen und How-to-Videos in großem Maßstab zu erstellen. Dies gewährleistet einen konsistenten Wissensaustausch und hilft, Ihr Team effizient mit wichtigen Informationen in Einklang zu bringen, was die Lernergebnisse verbessert.