Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein klares 30-sekündiges "Marketingvideo", das einen komplexen Service für Kleinunternehmer erklärt. Verwenden Sie einen infografikähnlichen visuellen Stil mit sanften "Animationen" und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um die Erzählung effektiv zu strukturieren, beginnend mit einer "Text-zu-Video aus Skript"-Basis für Effizienz.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 20-sekündiges "Kurzvideo", das eine Kundenerfolgsgeschichte zeigt, gerichtet an potenzielle Kunden, die sozialen Beweis suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und authentisch sein, mit einem AI-Avatar, der echte Emotionen vermittelt. Stellen Sie sicher, dass "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit enthalten sind, und verbessern Sie die visuelle Erzählung mit relevanten Clips aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Dies veranschaulicht "kreative Werbevideo-Ideen".
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine prägnante 10-sekündige "Anzeigenschablone" für eine zeitlich begrenzte saisonale Aktion, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit von allgemeinen Verbrauchern und Impulskäufern zu erregen. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit fetten Textüberlagerungen und dynamischen Szenenübergängen, begleitet von energiegeladener, eingängiger Musik. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Erstellung und stellen Sie eine optimale Anzeige auf allen Plattformen sicher, indem Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" verwenden, um eine "anpassbare Vorlage" zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie kurze Werbevideo-Vorlagen funktionieren

Erstellen Sie effizient fesselnde kurze Werbevideos mit unseren anpassbaren Vorlagen. Verbessern Sie Ihre Marketingbemühungen mit optimierter Produktion und professionellen Ergebnissen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter "kurzer Werbevideo-Vorlagen" für verschiedene Plattformen und Branchen, die eine solide Grundlage für Ihre Anzeige bieten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Ersetzen Sie einfach Platzhaltertext und -bilder durch Ihre eigenen Produktbilder, Videos oder wählen Sie aus unserer "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Unsere "editierbaren Vorlagen" sorgen dafür, dass Ihre Anzeige Ihre einzigartige Marke widerspiegelt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um Ihre Markenelemente zu integrieren und ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Verfeinern Sie Animationen und Übergänge, um "fesselnde Videoanzeigen" zu erstellen, die herausstechen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Videoanzeige
Schließen Sie Ihre Anzeige ab, indem Sie sie im gewünschten Format und in der gewünschten Auflösung exportieren. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um Ihre "Videoanzeigen" für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, bereit für die sofortige Verteilung.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische, kurze Videoanzeigen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden effektiv aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Werbevideos zu erstellen?

HeyGen bietet eine breite Palette an editierbaren Vorlagen und AI-Avataren, um schnell kreative Werbevideo-Ideen zu generieren. Sie können diese Vorlagen einfach mit Ihren Markenassets und Text-zu-Video-Skripten anpassen, um fesselnde Videoanzeigen zu produzieren, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums erregen.

Welche Art von Videovorlagen bietet HeyGen für Werbung an?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek von kurzen Werbevideo-Vorlagen, einschließlich Optionen für Produktwerbevideos, Social-Media-Kampagnen und verschiedene Marketingbedürfnisse. Diese anpassbaren Vorlagen sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, schnell professionelle und effektive Werbevideos für verschiedene Plattformen zu erstellen.

Kann ich HeyGens Werbevorlagen an meine Marke anpassen?

Absolut, HeyGens Werbevorlagen sind vollständig anpassbar, um sich Ihrer Markenidentität anzupassen. Sie können die Medien einfach austauschen, Farben anpassen, Layouts verfeinern und das Logo und die Schriftarten Ihrer Marke anwenden, um eine maßgeschneiderte Videoanzeige zu erstellen, die Ihre einzigartige Botschaft perfekt widerspiegelt.

Wie macht HeyGen die Erstellung von Marketingvideos effizienter?

HeyGen optimiert den Videoerstellungsprozess durch den Einsatz von AI-Avataren, Text-zu-Video-Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Marketingvideos und Kurzvideos zu erstellen, die Produktionszeit und Aufwand reduzieren und gleichzeitig hohe Qualität beibehalten.

