Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produktvideo für Technikbegeisterte, das die innovativen Funktionen eines Smart-Geräts demonstriert. Verwenden Sie AI-Avatare mit einem eleganten, futuristischen visuellen Stil und einer professionellen AI-generierten Stimme, um E-Commerce-Unternehmer anzusprechen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein umfassendes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Online-Händler vor, das Kunden durch die Einrichtung von Heimelektronik führt. Dieses visuelle Erlebnis, erstellt mit lebendigen Vorlagen und Szenen, sollte einen energetischen, animierten Stil aufweisen, begleitet von klaren Untertiteln und mitreißender Musik, um als effektives Erklärvideo zu fungieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 60-sekündiges Einkaufsführer-Video, das sich an Social-Media-Marketer richtet und 'Must-Have'-Artikel für einen Sommerausflug zeigt, direkt aus einem prägnanten Skript mithilfe von Text-zu-Video aus dem Skript umgewandelt. Der visuelle Stil sollte hell und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten und lebhafter Musik, verstärkt durch animierte Textüberlagerungen, um Zuschauer auf sozialen Medien zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Video für Lifestyle-Blogger, das eine neue Kaffeemaschine in einer gemütlichen Wohnumgebung zeigt und eine umfangreiche Medienbibliothek für Lifestyle-Aufnahmen nutzt. Das Video sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil mit natürlichem Licht und sanfter Hintergrundmusik haben, mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis, um es für verschiedene soziale Plattformen zu optimieren und als überzeugendes Produktvideo zu dienen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Einkaufsführer-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Einkaufsführer-Videos, die Ihre Produkte präsentieren und Ihr Publikum fesseln, um die Interaktion über Plattformen hinweg zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihren Einkaufsführer, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen oder Ihr Skript direkt für die Text-zu-Video-Generierung eingeben.
2
Step 2
Fügen Sie Produktvisualisierungen hinzu
Laden Sie Ihre Produktfotos und Videoclips hoch oder wählen Sie aus der umfangreichen Medienbibliothek, um Ihren Einkaufsführer visuell zu bereichern.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Sprachüberlagerungen
Erwecken Sie Ihr Skript mit hochwertigen AI-generierten Sprachüberlagerungen zum Leben, um eine klare und überzeugende Erzählung für Ihre Produktpräsentation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Guide
Optimieren Sie Ihren Einkaufsführer für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung im Seitenverhältnis und exportieren Sie Ihr hochwertiges Video für eine nahtlose Verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie umfassende Erklär- und Anleitungsvideos

Erstellen Sie mühelos detaillierte Erklärvideos und Anleitungen, die Kunden über Produkte informieren und das Verständnis und die Zufriedenheit der Benutzer verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Produktvideos helfen?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen, effizient hochkonvertierende Produktvideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um fesselnde Erzählungen zu gestalten, ideal für E-Commerce-Video-Marketing und Produktdemos.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Erklärvideos und Anleitungen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Erklärvideos und Anleitungen mit intuitiven Vorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor. Sie können problemlos AI-generierte Sprachüberlagerungen, Untertitel und Stock-Footage hinzufügen, um Schritt-für-Schritt-Beschreibungen für jede Benutzeranleitung zu verdeutlichen.

Kann HeyGen Videos für spezifische Marken- und Social-Media-Kampagnen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoanzeigen und Social-Media-Inhalte eine konsistente Markenidentität beibehalten und das Markenbewusstsein über Plattformen hinweg steigern.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für verschiedene Inhaltstypen?

HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung, indem es eine vielseitige AI-Videogenerator-Plattform für all Ihre Bedürfnisse bietet, von Einkaufsführer-Videos bis hin zu Produktdemos. Mit seiner umfangreichen Medienbibliothek, visuellen Effekten und Animationen hilft HeyGen Ihnen, schnell professionelle Videos für jeden Zweck zu produzieren.

