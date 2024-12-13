Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das ein neues Produkt präsentiert und sich an kleine E-Commerce-Marken richtet, die schnell starten möchten. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren Produktaufnahmen und einer freundlichen, begeisterten Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen' dabei helfen können, mühelos überzeugende Produktvideos zu erstellen, um den anfänglichen Verkauf neuer Produkte zu fördern.

Video Generieren