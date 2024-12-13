Shoppable Video-Generator: Steigern Sie den Umsatz mit interaktiven Inhalten

Erstellen Sie mühelos ansprechende shoppable Videos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, die Ihre Produktbeschreibungen in dynamische Präsentationen verwandelt.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video für kleine E-Commerce-Unternehmen, das zeigt, wie der shoppable Video-Generator von HeyGen die Produktwerbung vereinfacht. Verwenden Sie moderne visuelle Elemente und einen mitreißenden Soundtrack, um die einfache Nutzung von 'Vorlagen & Szenen' hervorzuheben, mit denen Sie schnell fesselnde Inhalte starten können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-Sekunden-Video vor, das Marken zeigt, wie sie nutzergenerierte Inhalte (UGC) nutzen können, um überzeugende Produktvideos zu erstellen. Der visuelle Stil sollte authentisch und nachvollziehbar sein, begleitet von einem natürlichen, testimonialartigen Voiceover, das effizient mit HeyGens 'Voiceover-Generierung' erstellt wird.
Beispiel-Prompt 2
Marketingteams stehen vor der Herausforderung, die Produktentdeckung zu verbessern; veranschaulichen Sie in einem 60-Sekunden-Video, wie interaktive Videoerlebnisse die Lösung bieten. Verwenden Sie ein elegantes, professionelles Design mit selbstbewussten 'AI-Avataren' von HeyGen, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren und ansprechende Videomarketingstrategien zu zeigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 15-Sekunden-Video für Social-Media-Marketer, das schnelle Tipps zur effektiven Inhaltserstellung mit Anzeigenformatvorlagen bietet. Das Video sollte mit lebendigen visuellen Elementen und trendiger Musik Aufmerksamkeit erregen und zeigen, wie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' eine optimale Darstellung auf verschiedenen Plattformen gewährleistet.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Shoppable Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos interaktive shoppable Videos, die Zuschauer in Kunden verwandeln und die Produktentdeckung mit unseren AI-gestützten Tools verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Produktvideo
Erstellen Sie ein neues Video mit unseren AI-gestützten Tools, indem Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen wählen, die für überzeugende Produktvideos entwickelt wurden.
2
Step 2
Produktlinks hinzufügen
Integrieren Sie Ihren Produktkatalog, indem Sie direkte shoppable Links in Ihr Video einfügen. Unsere Marktplatzintegration sorgt für nahtlose Verbindungen für die Zuschauer.
3
Step 3
Anpassen und verbessern
Verfeinern Sie Ihre shoppable Videos mit unserem intuitiven Video-Editor. Wenden Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, an.
4
Step 4
Generieren Sie Ihr shoppable Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen vornehmen, und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges shoppable Video, das bereit für das Videomarketing ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Produkterfolg mit Kundenberichten hervor

.

Präsentieren Sie authentische Kundenbewertungen und Produktrezensionen in ansprechenden AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und Käufe zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende shoppable Videos zu erstellen?

HeyGen stärkt Ihre kreative Vision, indem es seinen shoppable Video-Generator mit AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen nutzt, um leistungsstarke Marketinginhalte für Ihre E-Commerce-Videobedürfnisse zu erstellen. Sie können problemlos überzeugende interaktive Videoerlebnisse entwickeln, die Ihr Publikum fesseln.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Produktvideos?

HeyGen bietet innovative Funktionen zur Aufwertung Ihrer Produktvideos, wie die Möglichkeit, Produktlinks direkt hinzuzufügen, um ein nahtloses shoppable Erlebnis zu gewährleisten. Es unterstützt die Integration von Marktplätzen, einschließlich Shopify, um die Wirkung Ihres Videomarketings zu maximieren und die Produktentdeckung zu fördern.

Wie vereinfachen die AI-gestützten Tools von HeyGen die Erstellung von Videoinhalten?

Die AI-gestützten Tools von HeyGen vereinfachen die Inhaltserstellung, indem sie es Ihnen ermöglichen, hochwertige Produktvideos aus Text-zu-Video-Skripten zu generieren, was die Produktionskosten erheblich senkt. Der intuitive Video-Editor vereinfacht den gesamten kreativen Prozess für diverse Videomarketingbedürfnisse.

Kann ich shoppable Video-Vorlagen mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von shoppable Video-Vorlagen, die vollständig anpassbar sind, um mit der Ästhetik und der kreativen Vision Ihrer Marke übereinzustimmen. Sie können problemlos UGC integrieren oder AI-Avatare nutzen und dabei Branding-Kontrollen für einzigartige Videomarketinginhalte anwenden.

