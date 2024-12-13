Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Versandvideo, das für E-Commerce-Unternehmen konzipiert ist, die ihre Verkäufe steigern möchten, indem sie ihren Lieferprozess professionell präsentieren. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit schnellen Schnitten von Paketen, die vorbereitet und versendet werden, begleitet von einer lebhaften, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Marketingbotschaften mühelos in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln.

