Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie man die HeyGen-Funktion 'Versandanweisungen Video-Generator' nutzt, um neue Benutzer und Kleinunternehmer anzusprechen, die ihre Kommunikation optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem informativen Voiceover, das die Zuschauer durch den Prozess der Umwandlung ihres 'Text-zu-Video aus Skript' führt, wobei ein ansprechender 'AI-Avatar' jeden Schritt erklärt.

Video Generieren