Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an kleine bis mittelgroße Versandunternehmen richtet, die ihr Marketing optimieren möchten, und schnelle Logistiklösungen hervorhebt. Verwenden Sie einen klaren, illustrativen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einer freundlichen, informativen Stimme, die effektiv HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen nutzt, um die Erstellung zu starten und ein professionelles Image zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Ankündigungsvideo für bestehende und neue Kunden, das den neuen Express-Lieferservice eines Versandunternehmens vorstellt. Der visuelle Stil sollte poliert und ansprechend sein, mit hochwertigem Stockmaterial und individueller Markenbildung, unterstrichen durch eine professionelle, autoritative Stimme, die mühelos durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 40-sekündiges Erklärvideo, das neuen Mitarbeitern oder Kunden hilft, einen komplexen Versandprozess Schritt für Schritt zu verstehen. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, mit leicht verständlichen Grafiken und Textüberlagerungen, wobei die Erzählung fachmännisch aus einem detaillierten Skript abgeleitet wird, um Genauigkeit und Konsistenz mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video Maker für Versandunternehmen funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Marketing- und Social-Media-Videos für Ihr Versandlogistikgeschäft mit AI und steigern Sie Ihre Online-Präsenz.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus verschiedenen vorgefertigten **Videovorlagen** oder geben Sie Ihr Skript direkt ein. Dieser schnelle Start hilft Ihnen, Ihre Botschaft für maximale Wirkung zu strukturieren und die Videoerstellung einfach und effizient zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Erzählung hinzu
Füllen Sie Ihre Szenen mit überzeugenden visuellen Elementen, um Ihre Dienstleistungen zu veranschaulichen. Steigern Sie Engagement und Professionalität, indem Sie **AI-Avatar-Erzählung** einbinden, um Ihr Skript effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Passen Sie es an Ihre Marke an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und Schriften Ihres Unternehmens mithilfe von HeyGens **Branding-Kontrollen**. Dies ermöglicht es Ihnen, **Videoinhalte anzupassen**, um sicherzustellen, dass sie die professionelle Identität Ihres Versandunternehmens widerspiegeln und auf jeder Plattform hervorstechen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, können Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, von sozialen Medien bis zu Ihrer Website. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen und Ihren Wert zu kommunizieren.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Produzieren Sie überzeugende AI-gestützte Videos, die erfolgreiche Lieferungen und Kundenreferenzen hervorheben, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion kreativer Marketingvideos?

HeyGens fortschrittlicher AI-Video-Maker vereinfacht die Erstellung ansprechender Marketingvideos. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion und AI-Avatar-Erzählung, um hochwertige Inhalte zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.

Kann HeyGen meinem Versandunternehmen helfen, schnell professionelle Videos zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet einen intuitiven Video-Editor mit einer Reihe professioneller Videovorlagen, die auf Ihre Bedürfnisse als Video-Maker für Versandlogistik zugeschnitten sind. Passen Sie Videoinhalte einfach mit Ihrem Branding und spezifischen Botschaften an, um den Umsatz zu steigern.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für dynamisches Video-Storytelling?

HeyGen befähigt Nutzer mit dynamischer AI-Avatar-Erzählung und ausgefeilten Voiceover-Generierungsfähigkeiten. Erstellen Sie fesselnde animierte Videos und verstärken Sie Ihre Botschaften mit einer vielfältigen Medienbibliothek, um Ihre Geschichten wirklich wirkungsvoll zu machen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Social-Media-Videos und anderen benutzerdefinierten Inhalten?

Ja, HeyGen ist für Vielseitigkeit konzipiert. Unser Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, Videoinhalte für verschiedene Plattformen, einschließlich Social-Media-Videos, einfach anzupassen. Sie können Videos mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um perfekt zu Ihren Vertriebsbedürfnissen zu passen.

