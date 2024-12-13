Setup-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Anleitungen mit AI
Erstellen Sie mühelos professionelle Anleitungs- und Schulungsvideos mit ansprechenden AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo speziell für interne Teams, das die wichtigsten Funktionen eines neuen Software-Updates veranschaulicht. Behalten Sie einen professionellen und klaren visuellen Stil bei, gepaart mit einem ruhigen, autoritativen Voiceover. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Zuschauer durch die Updates zu führen, machen Sie komplexe Schulungsvideos ansprechender und sorgen Sie für Verständnis, indem Sie universelle Untertitel hinzufügen.
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo für Marketer, das die Vorteile eines neuen digitalen Dienstes beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft, visuell reich und dynamisch sein, mit einem energetischen Voiceover. Integrieren Sie nahtlos HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um schnell eine überzeugende Erzählung zusammenzustellen, was es zu einem hervorragenden Beispiel für ansprechende Tutorial-Video-Vorlagen für Ihre Erklärvideos macht.
Erzeugen Sie ein detailliertes 90-sekündiges Software-Tutorial-Video für Techniksupport-Personal, das fortgeschrittene Fehlerbehebungsschritte demonstriert. Die visuellen Inhalte sollten sich auf klare Bildschirmfreigaben und Anmerkungen konzentrieren, begleitet von einem präzisen, technischen Voiceover. Verbessern Sie die Klarheit mit HeyGens Untertiteln und optimieren Sie den Inhalt für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten, um hochwirksame Tutorial-Videos aus Ihrer Bildschirmaufnahme zu erstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie umfassende Produkt-Tutorials.
Erstellen Sie mühelos umfangreiche Setup-Tutorials und Anleitungs-Videos, um Ihre Reichweite auf ein globales Publikum von Lernenden und Nutzern zu erweitern.
Verbessern Sie Onboarding- und Schulungsprogramme.
Verbessern Sie das Benutzer-Onboarding und die Mitarbeiterschulung mit ansprechenden AI-gestützten Tutorial-Videos, um das Verständnis und die Beibehaltung wichtiger Informationen zu erhöhen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie revolutioniert HeyGen die Erstellung von AI-Tutorial-Videos?
HeyGen transformiert Ihren Arbeitsablauf, indem es Ihnen ermöglicht, überzeugende Tutorial-Videos aus einfachen Textvorgaben zu erstellen. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare und realistische Text-zu-Sprache-Voiceovers, um schnell professionellen Inhalt zu erstellen und HeyGen als führenden AI Tutorial Video Maker zu etablieren.
Kann ich den visuellen Stil und das Branding meiner HeyGen-Anleitungsvideos anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer Vielzahl von Tutorial-Video-Vorlagen und Tools zur Integration Ihrer spezifischen Markenassets. Verbessern Sie Ihre Inhalte weiter mit unserer Stock-Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass jedes Anleitungsvideo perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Bearbeitung und Verfeinerung von Tutorial-Inhalten?
Als robuster AI-Video-Editor bietet HeyGen Ihnen wesentliche Werkzeuge zur technischen Verfeinerung. Sie können problemlos automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen, Voiceovers, die über Text-zu-Sprache generiert wurden, feinabstimmen und unseren Online-Video-Editor nutzen, um jedes Detail Ihrer Tutorial-Videos zu perfektionieren.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von zugänglichen und hochwertigen Schulungsvideos?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, hochwertige Schulungsvideos zu produzieren, die auch sehr zugänglich sind. Generieren Sie automatisch umfassende Untertitel und exportieren Sie Ihre Videos mit Seitenverhältnis-Anpassungen für verschiedene Plattformen, um ein poliertes Ergebnis zu gewährleisten, das für eine 4K-Auflösung geeignet ist.