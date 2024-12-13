Service-Training-Video-Maker: Optimieren Sie das Onboarding mit AI
Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos schneller als je zuvor mit AI-Avataren für technische und Compliance-Schulungen.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video für L&D-Teams, das zeigt, wie bestehende technische Schulungsmaterialien einfach aktualisiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und instruktiv sein, mit Bildschirmaufnahmen und Schritt-für-Schritt-Erklärungen, unterstützt von einem präzisen und informativen Voiceover. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell neue Versionen zu erstellen.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Compliance-Training-Video für eine globale Belegschaft, das ein wichtiges Richtlinien-Update abdeckt. Der visuelle Stil sollte formell und autoritativ sein, mit klaren Grafiken und Bildschirmtext, um wichtige Vorschriften hervorzuheben, während das Audio eine ruhige und klare Erzählung in verschiedenen Sprachen bietet. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Zielgruppen sicher, indem Sie HeyGen's Untertitel/Captions integrieren, eine Schlüsselkomponente für ein mehrsprachiges Video-Player-Erlebnis.
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Sales Enablement-Video, um Verkaufsteams für eine neue Produkteinführung zu motivieren und zu schulen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, mit Produktdemos, Testimonials und energetischer Hintergrundmusik, begleitet von einem begeisterten Voiceover. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität und das Engagement, indem Sie mit einem professionellen Layout beginnen, das HeyGen's Vorlagen & Szenen verwendet.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training.
Erzielen Sie bessere Ergebnisse für Service-Schulungen mit AI-gestützten Videos, die Aufmerksamkeit erregen und das Lernvermögen verbessern.
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Schulungen weltweit.
Entwickeln Sie vielfältige Schulungsinhalte für globale Teams, indem Sie mehrsprachige Fähigkeiten nutzen, um Lernende in über 140 Sprachen zu unterrichten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für L&D-Teams vereinfachen?
HeyGen fungiert als intuitiver AI-Schulungsvideo-Maker, der L&D-Teams ermöglicht, schnell ansprechende Schulungsvideos für Onboarding, technische Schulungen und Compliance-Schulungen zu produzieren. Dies rationalisiert die Produktion von Schulungsvideos erheblich und senkt die Kosten.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für globales Training und einfache Updates?
HeyGen nutzt realistische AI-Avatare und hochwertige AI-Voiceovers in über 140 Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos weltweit zugänglich sind. Die Plattform erleichtert auch einfache Updates von Inhalten ohne kostspielige Neuaufnahmen, sodass Ihr Material aktuell bleibt.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Service-Schulungen unterstützen, wie z.B. Compliance- oder technische Inhalte?
Absolut. HeyGen dient als vielseitiger Service-Training-Video-Maker, ideal für die Erstellung umfassender Compliance-Schulungen, detaillierter technischer Schulungen und wirkungsvoller Sales Enablement-Inhalte. Es nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um klare Anweisungen zu liefern.
Warum sind mit HeyGen erstellte Schulungsvideos für Lernende ansprechender?
HeyGen sorgt für ansprechende Schulungsvideos, indem es lebensechte AI-Avatare und natürlich klingende AI-Voiceovers einsetzt, die Standard-Skripte in dynamische Lernerfahrungen verwandeln. Diese Innovation erhöht die Wirkung Ihrer Schulungsvideo-Produktion erheblich und fesselt die Aufmerksamkeit der Lernenden.