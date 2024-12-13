Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf die Kernwerte des Unternehmens konzentriert. Dieses Video sollte eine freundliche AI-Avatar-Figur zeigen, die eine Willkommensnachricht und einen Überblick liefert, wobei professionelle Sprachsynthese für Klarheit genutzt wird. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, um Unternehmensprofessionalität mit einem Hauch moderner Animation zu verbinden und das Onboarding-Erlebnis informativ und zugänglich zu gestalten.

Video Generieren