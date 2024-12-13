Service-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Ermöglichen Sie Ihren Teams ansprechende, hochwertige Schulungsvideos und Anleitungen, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf die Kernwerte des Unternehmens konzentriert. Dieses Video sollte eine freundliche AI-Avatar-Figur zeigen, die eine Willkommensnachricht und einen Überblick liefert, wobei professionelle Sprachsynthese für Klarheit genutzt wird. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, um Unternehmensprofessionalität mit einem Hauch moderner Animation zu verbinden und das Onboarding-Erlebnis informativ und zugänglich zu gestalten.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine prägnante 30-sekündige Anleitung, die eine neue Softwarefunktion für bestehende Kunden demonstriert. Das Video sollte visuell dynamisch sein und einen 'Vorlagen & Szenen'-Ansatz für eine schnelle Zusammenstellung nutzen, indem ein einfaches Skript über HeyGens Text-zu-Video-Generator in ein poliertes Video umgewandelt wird. Der Ton sollte lebhaft und instruktiv sein, mit einem Fokus auf klaren, schrittweisen Visualisierungen, um Benutzer schnell über die neue Funktionalität zu informieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet und die Vorteile eines neuen Dienstes präsentiert. Dieses Video benötigt einen eleganten und modernen visuellen Stil, der HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um wichtige Konzepte zu veranschaulichen. Es sollte klare Untertitel enthalten, um die Zugänglichkeit zu verbessern und sicherzustellen, dass die Botschaft, die von einer selbstbewussten AI-Stimme übermittelt wird, stark mit den Verkaufsförderungszielen übereinstimmt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein detailliertes 90-sekündiges Video für interne technische Teams, das umfassende Videodokumentation für ein komplexes Verfahrensupdate bietet. Die visuelle Präsentation sollte klar und präzise sein, mit einer ruhigen, autoritativen AI-Stimme, die die Zuschauer durch jeden Schritt des Schulungsmaterials führt. Stellen Sie sicher, dass das Video leicht für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte angepasst werden kann, um eine hohe Qualität für alle internen Schulungserfahrungen zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Service-Trainingsvideo-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in ansprechende, dynamische Videos. Nutzen Sie AI, um die Erstellung leistungsstarker Service-Schulungsmaterialien zu optimieren, die Ihr Team fesseln und bilden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsskripts. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript sofort in ein Videostoryboard umzuwandeln, was den Erstellungsprozess für Ihren Service-Trainingsvideo-Generator nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die das Gesicht Ihrer Schulung sein sollen. Passen Sie Ihr Video weiter an, indem Sie aus verschiedenen Videovorlagen und Szenen wählen, die zu Ihrer Marke und Ihrem Inhalt passen, und nutzen Sie effektiv unsere AI-Avatare.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Stimme hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit persönlichen Akzenten. Wenden Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen an, fügen Sie Hintergrundmusik hinzu oder generieren Sie eine natürlich klingende Erzählung mit unserem AI-Sprachgenerator, um Marken-Konsistenz und Engagement zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Schulungsvideo. Nutzen Sie Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anzupassen, und stellen Sie sicher, dass Ihre hochwertigen Schulungsvideos bereit für eine nahtlose Verteilung und wirkungsvolles Lernen sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie das technische Training

.

Verwandeln Sie komplexe technische und Serviceverfahren in klare, leicht verständliche Videos für effiziente Kompetenzentwicklung und Compliance.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Videogenerator von HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGens leistungsstarker AI-Videogenerator ermöglicht es Benutzern, schnell ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem Text mit realistischen AI-Avataren in Videos umgewandelt wird. Dies vereinfacht den Prozess der Entwicklung hochwertiger Schulungsmaterialien und Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in all meinen Videoinhalten zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten in Videovorlagen zu integrieren, um die Marken-Konsistenz in all Ihren Marketingvideos und Videodokumentationen zu gewährleisten. Dies hilft, Ihre Markenidentität mühelos zu stärken.

Welche Fähigkeiten hat HeyGen zur Erstellung von Videos in mehreren Sprachen?

HeyGen unterstützt die Erstellung von Videos in über 140 Sprachen und bietet nahtlose Videotranslationen mit einem fortschrittlichen AI-Sprachgenerator und synchronisiertem Audio. Dies ermöglicht es Unternehmen, globale Zielgruppen effektiv mit lokalisierten Inhalten wie Anleitungen und Verkaufsförderungsvideos zu erreichen.

Welche Funktionen in HeyGen vereinfachen die Erstellung von Marketing- und Anleitungs-Videos?

HeyGens intuitiver Studio-Editor und diverse Videovorlagen vereinfachen die Erstellung, indem Sie Textvorgaben in professionelle Marketingvideos und Anleitungen verwandeln. Dieser leistungsstarke Text-zu-Video-Generator ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und einfache Aktualisierungen, was erheblich Zeit spart.

