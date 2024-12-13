Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das den Onboarding-Prozess optimiert. Dieses Video sollte einen ansprechenden AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Anweisungen in einem freundlichen, professionellen Ton vermittelt, ergänzt durch klare visuelle Darstellungen der Büroumgebung. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt automatische Untertitel für Barrierefreiheit enthält, um es zu einer hervorragenden Ressource für das Mitarbeiter-Onboarding zu machen.

Video Generieren