Entdecken Sie, wie Sie den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter mit einem professionellen 1-Minuten-Video optimieren können. Entwickelt für HR-Manager und Schulungskoordinatoren, sollte dieses Video einen klaren, geschäftlichen visuellen Stil mit einem lebhaften, ermutigenden Audiotrack aufweisen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell überzeugende Willkommenssequenzen und Richtlinienübersichten zusammenzustellen und so einen konsistenten und ansprechenden Start für jeden Mitarbeiter zu gewährleisten.

