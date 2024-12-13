Service-Onboarding-Video-Generator: Schulungen vereinfachen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit unseren intuitiven "Vorlagen & Szenen" für einen reibungslosen Start.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video, das sich an HR-Manager richtet, die ihre "Mitarbeiter-Onboarding"-Materialien verbessern möchten. Dieses Video sollte eine moderne und lebendige visuelle Ästhetik annehmen, die einen vielfältigen AI-Avatar zeigt, der wichtige Unternehmensinformationen liefert, gepaart mit einem einladenden und professionellen Audioton. Veranschaulichen Sie die Kraft der AI-Avatare von HeyGen, um personalisierte und unvergessliche "Onboarding-Videos" zu erstellen, die bei neuen Mitarbeitern wirklich Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für Marketingfachleute, die schnell "Onboarding-Videos erstellen" müssen, die eine konsistente Markenführung aufweisen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit Markenfarben und schnellen Schnitten, untermalt von mitreißender Hintergrundmusik. Demonstrieren Sie, wie HeyGens sofort verfügbare Vorlagen & Szenen es Benutzern ermöglichen, schnell hochwertige Videoinhalte aus einer "Videovorlage" zu generieren, ohne umfangreiche Designbemühungen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 50-sekündiges Video für Produktmanager, die neue Funktionen oder Updates ihrer Benutzerbasis vorstellen, mit dem Ziel, wirklich "fesselnde Videoerlebnisse" zu schaffen. Der visuelle und akustische Stil sollte visuell reichhaltig sein, mit animiertem Text, Bildschirmaufnahmen und sanften Übergängen, unterstützt von einer selbstbewussten und klaren Erzählung. Zeigen Sie, wie einfach ein detailliertes Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion in ein poliertes Video verwandelt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Service-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos für Ihren Service mit AI-gestützten Tools, die Ihren Prozess optimieren und klare, wirkungsvolle Anweisungen liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Service-Onboarding-Textes. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre Inhalte in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie "AI-Avatare anpassen", um Ihre Marke oder Ihr Team zu repräsentieren. Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek und passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an Ihre Botschaft an.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Nutzen Sie unsere "Voiceover-Generierung", um natürlich klingendes Audio direkt aus Ihrem Skript zu erstellen oder laden Sie Ihr eigenes hoch. Wenden Sie Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, "exportieren" Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und stellen Sie sicher, dass Ihre Onboarding-Videos sofort einsatzbereit sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie neue Nutzer

Produzieren Sie inspirierende Videos, um neue Mitarbeiter oder Service-Nutzer willkommen zu heißen und zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen dient als intuitiver Service-Onboarding-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, ansprechende Onboarding-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und leistungsstarke Videobearbeitungstools, um Onboarding-Prozesse zu automatisieren und fesselnde Inhalte zu liefern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Schulungen?

HeyGen zeichnet sich als effektiver AI-Video-Generator aus, indem es hochgradig anpassbare AI-Avatare und eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen bietet. Sie können eine vollständige Anpassung vornehmen, um Inhalte perfekt an Ihre Marke und Botschaft anzupassen.

Kann HeyGen mehrsprachige Inhalte für globales Mitarbeiter-Onboarding unterstützen?

Absolut, HeyGen ist in der Lage, mehrsprachige Inhalte zu unterstützen, was es ideal für globales Mitarbeiter-Onboarding macht. Unsere fortschrittlichen AI-Voiceovers und Text-zu-Sprache-Konverter ermöglichen es Ihnen, konsistente, lokalisierte Erlebnisse für diverse Zielgruppen zu liefern.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet umfassende vollständige Anpassungsmöglichkeiten für die Videoproduktion, von robusten Videobearbeitungstools bis hin zu detaillierten Branding-Kontrollen. Sie können auch Ihr Skript verfeinern und unsere Medienbibliothek nutzen, um den gewünschten visuellen und narrativen Effekt zu erzielen.

