Erhalten Sie atemberaubende Videos mit unserem Service-Erklärvideo-Generator
Produzieren Sie mühelos ansprechende, hochwertige Erklärvideos. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion für jeden Service.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Einführungsvideo für Kleinunternehmer, das die Einfachheit der Erstellung professioneller Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse erklärt. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und illustrativ sein, mit einem Drag-and-Drop-Editor-Gefühl und einfachen Animationen. Eine warme, einladende Stimme, mühelos durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellt, wird den Prozess erzählen und zeigen, wie jeder ein effektiver Erklärvideo-Macher sein kann.
Gestalten Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungsabteilungen, das den Onboarding-Prozess für eine neue Softwarefunktion detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen informativen und klaren visuellen Stil annehmen, der verschiedene Szenen und ansprechende Charaktere aus HeyGens umfangreicher Vorlagen- und Szenenbibliothek nutzt, um Benutzer durch jeden Schritt zu führen. Der Ton sollte eine ruhige, instruktive Stimme enthalten, ergänzt durch subtile Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass die animierten Erklärvideos komplexe Informationen effektiv vermitteln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für E-Commerce-Produktmanager, das ein neues Serviceangebot hervorhebt. Die visuelle Präsentation muss dynamisch und produktorientiert sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Animationen, die Aufmerksamkeit erregen. Eine selbstbewusste und überzeugende KI-Stimme, perfektioniert mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion, wird den Wertvorschlag artikulieren und demonstrieren, wie dieser Service-Erklärvideo-Generator ihre Marketingbemühungen verbessern kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erstellen Sie ansprechende Service-Erkläranzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Service-Erklärvideos für Werbekampagnen, die Aufmerksamkeit erregen und Konversionen steigern.
Entwickeln Sie dynamische Erklärvideos für soziale Medien.
Erstellen Sie kurze, wirkungsvolle Service-Erklärvideos für soziale Medien, um den Wert klar zu kommunizieren und das Engagement mit Ihrem Publikum zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche "KI-gestützte Videoproduktion", um den Prozess zu vereinfachen. Die "benutzerfreundliche Oberfläche" ermöglicht es Ihnen, Text mühelos in professionelle "Erklärvideos" zu verwandeln und komplexe Bearbeitung zu eliminieren.
Kann HeyGen realistische KI-Avatare und Stimmen für Videos generieren?
Ja, HeyGen bietet einen leistungsstarken "KI-Stimmengenerator" und ermöglicht die Verwendung realistischer "KI-Avatare", um Ihre Inhalte zu erzählen. Dies ermöglicht vielfältige "Voiceovers", die das Engagement und die Professionalität Ihrer Videos steigern.
Wie geht HeyGen vor, um Skripte in Videos zu verwandeln?
HeyGen ist führend in der "Text-zu-Video-Erstellung", indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, um sofort Videoinhalte zu generieren. Mit einem leistungsstarken "Drag-and-Drop-Editor" und anpassbaren "Vorlagen" haben Sie die volle Kontrolle über die Szenenanordnung und visuelle Elemente.
Unterstützt HeyGen Branding und einfachen Videoexport?
Absolut, HeyGen ermöglicht wesentliche Branding-Kontrollen wie das Hinzufügen Ihres Logos und benutzerdefinierter Farben. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es einfach in verschiedenen Formaten "Video herunterladen" und über "soziale Medien" oder Präsentationen verteilen.