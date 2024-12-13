Erhalten Sie atemberaubende Videos mit unserem Service-Erklärvideo-Generator

Produzieren Sie mühelos ansprechende, hochwertige Erklärvideos. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion für jeden Service.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Einführungsvideo für Kleinunternehmer, das die Einfachheit der Erstellung professioneller Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse erklärt. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und illustrativ sein, mit einem Drag-and-Drop-Editor-Gefühl und einfachen Animationen. Eine warme, einladende Stimme, mühelos durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellt, wird den Prozess erzählen und zeigen, wie jeder ein effektiver Erklärvideo-Macher sein kann.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungsabteilungen, das den Onboarding-Prozess für eine neue Softwarefunktion detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen informativen und klaren visuellen Stil annehmen, der verschiedene Szenen und ansprechende Charaktere aus HeyGens umfangreicher Vorlagen- und Szenenbibliothek nutzt, um Benutzer durch jeden Schritt zu führen. Der Ton sollte eine ruhige, instruktive Stimme enthalten, ergänzt durch subtile Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass die animierten Erklärvideos komplexe Informationen effektiv vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für E-Commerce-Produktmanager, das ein neues Serviceangebot hervorhebt. Die visuelle Präsentation muss dynamisch und produktorientiert sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Animationen, die Aufmerksamkeit erregen. Eine selbstbewusste und überzeugende KI-Stimme, perfektioniert mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion, wird den Wertvorschlag artikulieren und demonstrieren, wie dieser Service-Erklärvideo-Generator ihre Marketingbemühungen verbessern kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Service-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Service-Erklärvideos mit KI-gestützten Tools, von Skript zu beeindruckenden visuellen Darstellungen, in nur wenigen einfachen Schritten.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre Erklärvideo-Reise, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen auswählen oder ein Projekt von Grund auf neu starten, um vollständige kreative Kontrolle zu haben.
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Füllen Sie Ihre Szenen mit überzeugenden visuellen Darstellungen, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare wählen und Ihr Skript mühelos in ansprechende animierte Elemente verwandeln.
Step 3
Generieren Sie Stimme und Musik
Heben Sie Ihre Botschaft mit natürlich klingender Sprachgenerierung aus Ihrem Text hervor und verbessern Sie die Atmosphäre mit perfekt abgestimmter Hintergrundmusik.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und laden Sie es in optimalen Seitenverhältnissen herunter, um es nahtlos über soziale Medien zu teilen oder auf Ihrer Website einzubetten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungen mit KI-Service-Erklärungen

Verbessern Sie das Verständnis und die Behaltensquote der Mitarbeiter für komplexe Serviceprozesse oder Produktmerkmale durch ansprechende, KI-gestützte Erklärvideos für Schulungen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche "KI-gestützte Videoproduktion", um den Prozess zu vereinfachen. Die "benutzerfreundliche Oberfläche" ermöglicht es Ihnen, Text mühelos in professionelle "Erklärvideos" zu verwandeln und komplexe Bearbeitung zu eliminieren.

Kann HeyGen realistische KI-Avatare und Stimmen für Videos generieren?

Ja, HeyGen bietet einen leistungsstarken "KI-Stimmengenerator" und ermöglicht die Verwendung realistischer "KI-Avatare", um Ihre Inhalte zu erzählen. Dies ermöglicht vielfältige "Voiceovers", die das Engagement und die Professionalität Ihrer Videos steigern.

Wie geht HeyGen vor, um Skripte in Videos zu verwandeln?

HeyGen ist führend in der "Text-zu-Video-Erstellung", indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, um sofort Videoinhalte zu generieren. Mit einem leistungsstarken "Drag-and-Drop-Editor" und anpassbaren "Vorlagen" haben Sie die volle Kontrolle über die Szenenanordnung und visuelle Elemente.

Unterstützt HeyGen Branding und einfachen Videoexport?

Absolut, HeyGen ermöglicht wesentliche Branding-Kontrollen wie das Hinzufügen Ihres Logos und benutzerdefinierter Farben. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es einfach in verschiedenen Formaten "Video herunterladen" und über "soziale Medien" oder Präsentationen verteilen.

