Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in alle Schulungsvideos zu integrieren. Unsere Plattform umfasst auch Funktionen für Motion Graphics und eine umfassende Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte professionell und vollständig mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.