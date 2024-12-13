SEM-Anzeigen-Videoersteller für leistungsstarke Videoanzeigen

Steigern Sie die Ergebnisse Ihrer Werbekampagne und senken Sie die Videokosten, indem Sie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionalität nutzen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos wirkungsvolle KI-Videoanzeigen für Ihre nächste Kampagne. Dieser 30-Sekunden-Spot richtet sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter und zeigt, wie einfach es ist, Videoanzeigen mit den KI-Avataren von HeyGen zu erstellen, um Ihre Botschaft mit einer professionellen, modernen Ästhetik und klarer Sprachübertragung zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video für Content-Ersteller und E-Commerce-Marken, das zeigt, wie man rohe UGC-Videokonzepte in überzeugende Social-Media-Anzeigen verwandelt. Der energetische visuelle Stil, kombiniert mit trendiger Musik, wird den nahtlosen Prozess der Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zur Erstellung fesselnder Erzählungen hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingagenturen und Produktmanager, das zeigt, wie man effizient kraftvolle Testimonial-Videoanzeigen produziert. Der polierte visuelle Stil, mit warmer Beleuchtung und inspirierender Hintergrundmusik, betont die Nutzung der vielfältigen Vorlagen & Szenen von HeyGen, um Videovorlagen schnell anzupassen und zu personalisieren, um maximale Wirkung zu erzielen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein direktes und prägnantes 30-Sekunden-Video für Startups und schlanke Marketingteams, das erklärt, wie man einen SEM-Anzeigen-Videoersteller verwendet, um die Videokosten erheblich zu senken. Der minimalistische visuelle Stil und die autoritative Sprachübertragung werden die Effizienz von HeyGen bei der Erstellung professioneller Anzeigen ohne die traditionellen Kosten klar kommunizieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein SEM-Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos leistungsstarke SEM-Videoanzeigen mit KI. Verwandeln Sie Ihren Anzeigentext und kreative Ideen in ansprechende visuelle Inhalte in Minuten und optimieren Sie Ihre Kampagnen für maximale Wirkung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie Ihren Anzeigentext direkt eingeben oder Skripte mit KI generieren. Für einen schnelleren Start wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, die für verschiedene Anzeigentypen optimiert sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr KI-Talent und Ihre visuellen Inhalte
Erwecken Sie Ihre Anzeige zum Leben, indem Sie einen ausdrucksstarken KI-Avatar auswählen, der Ihre Botschaft erzählt, oder laden Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Medien hoch. Verbessern Sie Ihre visuellen Inhalte mit relevantem Stockmaterial und Bildern aus unserer umfangreichen Bibliothek.
3
Step 3
Fügen Sie Branding hinzu und verfeinern Sie Elemente
Stellen Sie die Markenkonsistenz sicher, indem Sie Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben und Schriftarten mit unseren umfassenden Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden. Ordnen Sie Elemente einfach an, fügen Sie Untertitel hinzu und verfeinern Sie den Fluss Ihres Videos mit unserem intuitiven Editor.
4
Step 4
Exportieren und veröffentlichen Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um Ihr Video für jede Plattform anzupassen. Erstellen Sie hochwertige Dateien, die bereit sind, in Ihren Suchmaschinenmarketing-Kampagnen eingesetzt zu werden, um Reichweite und Engagement zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg mit KI-Videos präsentieren

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten in überzeugende KI-Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und Konversionen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Videoanzeigen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von KI-Videoanzeigen, indem es einen leistungsstarken KI-Videoanzeigen-Generator bietet, bei dem Sie aus verschiedenen KI-Avataren wählen und Ihren Text in ansprechende Videos verwandeln können. Dies ermöglicht es Marken, hochwertige Assets effizient für ihre Kampagnen zu generieren.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um Videoanzeigen schnell zu erstellen?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor in Kombination mit einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. Sie können problemlos effektive Videoanzeigen für verschiedene Plattformen erstellen und so ein umfassendes Videoerstellungserlebnis sicherstellen.

Kann HeyGen Testimonial- und UGC-Videoinhalte für Anzeigen erstellen?

Ja, HeyGen ist sehr gut in der Lage, dynamische Testimonial-Videoanzeigen und authentische UGC-Videoinhalte zu erstellen. Die vielseitige Plattform hilft Ihnen, überzeugende Social-Media-Anzeigen zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Bietet HeyGen fortschrittliche Funktionen wie KI-Avatare und Text-zu-Video für Anzeigen?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und ausgeklügelte Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken. Dies stellt sicher, dass die Erstellung wirkungsvoller KI-Videoanzeigen sowohl zugänglich als auch effizient ist und Ihre kreative Engine verbessert.

