Erstellen Sie Ihr Self-Service-Video-Trainingsportal
Verbessern Sie E-Learning-Ergebnisse und bieten Sie ansprechende Schulungsprogramme, indem Sie Skripte mit AI-Avataren in Videos verwandeln.
Erstellen Sie ein dynamisches "90-Sekunden"-Video für Unternehmensschulungen und Instruktionsdesigner, das zeigt, wie schnell ansprechende Schulungsprogramme entwickelt werden können. Verwenden Sie einen visuellen Stil, der schnelle Schnitte von HeyGen's vielfältigen Vorlagen und Szenen mit energetischer Hintergrundmusik kombiniert. Demonstrieren Sie, wie HeyGen's umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine vollständige Anpassung ermöglicht, wodurch die Inhaltserstellung effizient und wirkungsvoll wird.
Entwickeln Sie ein "120-Sekunden"-informatives Video, das sich an Fachleute für Lernen & Entwicklung und HR-Leiter richtet und den Wert einer umfassenden Video-Trainingsplattform demonstriert. Verwenden Sie einen visuell reichen Stil mit datengesteuerten Grafiken und einer klaren, professionellen Erzählung. Erklären Sie, wie einfach Inhalte mit Text-zu-Video aus Skripten für konsistente Botschaften generiert werden können und wie HeyGen's Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit sicherstellen und das gesamte Benutzererlebnis verbessern.
Produzieren Sie ein elegantes "45-Sekunden"-Werbevideo für IT-Manager und L&D-Führungskräfte, die neue Learning Management System (LMS)-Lösungen evaluieren. Der visuelle Stil sollte modern und effizient sein und nahtlose Workflows mit selbstbewusster Erzählung demonstrieren. Heben Sie hervor, wie HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte sicherstellen, dass Videos perfekt für verschiedene Plattformen optimiert sind, und wie AI-Verbesserungen die Inhaltserstellung für eine einfache Integration in jedes LMS rationalisieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie Kursangebote & globale Reichweite.
HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung vielfältiger Kurse, wodurch Ihr Self-Service-Video-Trainingsportal Inhalte skalieren und ein breiteres globales Publikum erreichen kann.
Verbessern Sie das Schulungsengagement und die Wissensspeicherung.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung in all Ihren Schulungsprogrammen innerhalb des Portals zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie verbessert HeyGen die E-Learning-Ergebnisse für Schulungsprogramme?
HeyGen dient als leistungsstarke Video-Trainingsplattform, die AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, um ansprechende Bildungsinhalte zu erstellen, was die E-Learning-Ergebnisse für verschiedene Schulungsprogramme erheblich verbessert.
Kann HeyGen als Self-Service-Video-Trainingsportal für Mitarbeiter genutzt werden?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Organisationen, ein robustes Self-Service-Video-Trainingsportal zu etablieren. Mit intuitiven Bearbeitungstools und anpassbaren Vorlagen können Benutzer problemlos Online-Kurse erstellen und ihre Schulungsprogramme effizient verwalten.
Welche AI-Verbesserungen bietet HeyGen für anpassbare Schulungsinhalte?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Verbesserungen, einschließlich realistischer AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um hochgradig angepasste Bildungsinhalte zu erstellen. Benutzer können auch Branding-Kontrollen nutzen, um Videos mit ihrer Unternehmensidentität in Einklang zu bringen und ein konsistentes Benutzererlebnis zu gewährleisten.
Ist HeyGen mit bestehenden Learning Management System (LMS)-Plattformen kompatibel?
HeyGen ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in verschiedene Learning Management Systeme (LMS) integrieren lässt, was eine einfache Bereitstellung und Verwaltung Ihrer Video-Trainingsinhalte ermöglicht. Dies gewährleistet einen reibungslosen Prozess für die Erstellung und Verteilung ansprechender Bildungsinhalte in Ihrer Organisation.