Liefern Sie sofortige Antworten und reduzieren Sie Support-Anfragen, indem Sie schnell professionelle Tutorial-Videos mit HeyGens Vorlagen und Szenen erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung eines 60-sekündigen Anleitungsvideos, das speziell für Benutzer entwickelt wurde, die schnelle Lösungen für häufige Produktprobleme innerhalb einer umfassenden Tutorial-Videobibliothek suchen. Der visuelle Stil sollte klare, schrittweise Bildschirmaufnahmen und professionellen On-Screen-Text integrieren, unterstützt von einer ruhigen und präzisen Erzählung. Um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten, implementieren Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um diesen wichtigen Videoinhalt für alle leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Es besteht ein dringender Bedarf an einem prägnanten 30-sekündigen Video, das sich an bestehende Kunden richtet, die häufig Fragen stellen, und sie direkt zum FAQ-Bereich des virtuellen Service-Desks führt. Dieses Video erfordert ein dynamisches visuelles Design, das ansprechende Textanimationen und ein klares Sounddesign integriert, gepaart mit einer selbstbewussten und beruhigenden Stimme. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird entscheidend sein, um den Dialog effizient zu generieren und so ein reibungsloses Self-Service-Erlebnis zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges internes Schulungsvideo, das auf neue Mitarbeiter oder interne Teams zugeschnitten ist und klar veranschaulicht, wie Inhalte im Video-Hosting-Portal des Unternehmens hochgeladen und verwaltet werden. Die visuelle Ästhetik sollte unternehmensgerecht und sehr informativ bleiben, wobei durchgehend ein konsistentes Branding beibehalten wird, und sollte von einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme begleitet werden. Straffen Sie den Produktionsprozess, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um wirkungsvolle Lernvideos effizient zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Self-Service-Tutorial-Videoportal funktioniert

Ermöglichen Sie Ihrem Publikum, einfach zu erstellende, ansprechende Tutorial-Videos zu nutzen. Erfahren Sie, wie Sie schnell und effizient ein umfassendes Self-Service-Videoportal aufbauen können.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Tutorial-Videos
Beginnen Sie mit der Erstellung professioneller Tutorial-Videos aus Ihren Skripten, indem Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen nutzen und die Inhaltsproduktion straffen.
2
Step 2
Personalisieren und branden Sie Ihre Inhalte
Verbessern Sie Ihre Videoinhalte mit individuellem Branding, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz und Professionalität in all Ihren Lernvideos innerhalb des Portals zu gewährleisten.
3
Step 3
Optimieren Sie für nahtlose Bereitstellung
Bereiten Sie Ihre Videos für verschiedene Plattformen vor, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exportoptionen nutzen, um eine optimale Darstellung für Ihre Video-Hosting-Lösung sicherzustellen.
4
Step 4
Starten Sie Ihr Self-Service-Portal
Befüllen Sie Ihr Self-Service-Portal mit Ihren neu erstellten Videos, die ansprechende AI-Avatare enthalten, sodass Kunden leicht Antworten und Unterstützung auf Abruf finden können.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Erklärvideos

Erstellen Sie mühelos kurze, ansprechende Videoclips und FAQs für Ihr Self-Service-Portal, um sofortige Antworten zu liefern und die Benutzerakzeptanz zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Self-Service-Tutorial-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende "Tutorial-Videos" für Ihr "Self-Service-Portal" mit "AI-Avataren" und "Text-zu-Video"-Funktionen zu erstellen. Sie können schnell "Lernvideos" generieren, um einen "Service" zu schaffen, der Ihre "Kunden" effektiv leitet.

Was macht HeyGen ideal für den Aufbau eines umfassenden Videoportals?

HeyGen vereinfacht die Produktion von "Videoinhalten" für Ihr "Videoportal" mit umfangreichen "Vorlagen & Szenen" und "Branding-Kontrollen". Erstellen Sie mühelos "Online-Videos" mit "Untertiteln" und verwalten Sie Ihre Assets über eine robuste "Medienbibliothek" für effizientes "Video-Hosting".

Kann HeyGen das Kundentraining und die Angebote des virtuellen Service-Desks verbessern?

Absolut. HeyGen kann Ihr "Kundentraining" und den "virtuellen Service-Desk" erheblich verbessern, indem es die schnelle Erstellung von "FAQ"-Videos und "Schulungsmaterialien" ermöglicht. Nutzen Sie "Text-zu-Video" und "Voiceover-Generierung" mit "AI-Avataren", um klare, konsistente Unterstützung zu bieten.

Wie schnell können Benutzer mit HeyGen Videoinhalte erstellen?

"Erste Schritte" mit HeyGen zur Produktion von "Videoinhalten" sind unglaublich schnell. Sie können Skripte in professionelle "Videoproduktionen" umwandeln, indem Sie "Text-zu-Video" und anpassbare "Vorlagen" verwenden, die für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung" bereit sind.

