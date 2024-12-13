Selbstgesteuerter Lernvideoersteller: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Ermöglichen Sie Ihren Lernenden dynamische, selbstgesteuerte Kurse. Erstellen Sie mühelos professionelle Bildungsvideos mit unserer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie ein "KI-Video-Generator" schnell überzeugende Marketinginhalte erstellen kann. Visuell sollte es modern und ansprechend sein, mit einem professionellen 'KI-Avatar', der mit einer mitreißenden 'Sprachübertragungsgenerierung' präsentiert, die Aufmerksamkeit erregt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges informatives Video für Online-Kurs-Ersteller, das die Kraft zugänglicher "interaktiver Video"-Inhalte betont. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und zugänglich sein, mit 'Untertiteln/Beschriftungen' auf dem Bildschirm für eine größere Reichweite und angereichert durch relevante visuelle Inhalte aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung'.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges professionelles Schulungsvideo, das auf HR-Abteilungen zugeschnitten ist und zeigt, wie eine "Videokreationsplattform" die Inhaltsentwicklung vereinfacht. Dieses Video sollte einen sauberen und prägnanten visuellen Stil haben, 'Text-zu-Video aus Skript' für eine effiziente Inhaltserstellung verwenden und flexible 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte' für verschiedene Plattformen demonstrieren, alles mit einer ruhigen, autoritativen KI-Stimme geliefert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein selbstgesteuerter Lernvideoersteller funktioniert

Erstellen Sie ansprechende, asynchrone Lernerfahrungen effizient mit KI-gestützter Videokreation, die darauf ausgelegt ist, Pädagogen und Trainer zu unterstützen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie Ihr selbstgesteuertes Lernvideo, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen wählen, um die Struktur Ihres Projekts schnell einzurichten.
2
Step 2
Integrieren Sie KI-Visuals
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie KI-Avatare auswählen oder generieren, um Informationen ansprechend und visuell zu präsentieren.
3
Step 3
Verbessern Sie die Zugänglichkeit
Verbessern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit der Lernenden, indem Sie automatisch präzise Untertitel und Beschriftungen zu Ihren Videoinhalten generieren und hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo, indem Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Verteilung auf jeder Lernplattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Bildungsthemen

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare, verständliche Videolektionen für ein besseres Verständnis im selbstgesteuerten Lernen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Bildungsvideos verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, um die Produktion von überzeugenden, selbstgesteuerten Lernvideos zu vereinfachen. Sie können leicht Erklärvideos oder Schulungsvideos mit KI-Avataren und verschiedenen Videostilen erstellen, um das Engagement der Lernenden aufrechtzuerhalten.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Anpassung von Videoinhalten für Markenkonsistenz?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassung, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Nutzen Sie unsere Vorlagen und Drag-and-Drop-Bearbeitungsfunktionen, um jeden Aspekt Ihrer Videokreation zu personalisieren.

Welche Multimedia-Funktionen stehen zur Erstellung von Videos mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen unterstützt eine Vielzahl von Multimedia-Erstellungstools. Konvertieren Sie mühelos Text-zu-Video aus einem Skript, generieren Sie realistische KI-Stimmen für Sprachübertragungen und fügen Sie KI-Beschriftungen und Untertitel für Barrierefreiheit hinzu, alles innerhalb einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Ist HeyGen für Benutzer ohne umfangreiche Videoerfahrung geeignet?

Absolut. HeyGen ist als intuitive Videokreationsplattform konzipiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die einsatzbereiten Vorlagen machen es jedem leicht, schnell und effizient hochwertige animierte Videos oder Marketingvideos zu erstellen.

