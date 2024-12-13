Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsbewusstseinsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben leicht integrieren und aus verschiedenen Vorlagen wählen, um konsistente und professionelle interne Kommunikation für effektives menschliches Risikomanagement zu erstellen.