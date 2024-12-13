Sicherheitsbewusstseins-Videoersteller für fesselnde Schulungen

Erstellen Sie mühelos überzeugende Sicherheitsbewusstseinsvideos mit AI-Avataren, um die Behaltensquote zu steigern und die Compliance sicherzustellen.

Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf wichtige Tipps zur Cybersicherheit wie das Erkennen von Phishing-E-Mails konzentriert. Der visuelle Stil sollte ein animiertes Erklärvideo mit einer freundlichen, klaren Stimme sein, das HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um das Skript schnell und effizient zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Sicherheitsbewusstseinsvideo für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das bewährte Methoden für Passwörter veranschaulicht. Dieses Video sollte realistische AI-Avatare zeigen, die häufige Fallstricke und sichere Methoden demonstrieren, begleitet von einer autoritativen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um konsistente Markenbildung und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 90-sekündiges Compliance-Schulungserklärvideo für Remote-Teammitglieder, das bewährte Verfahren für den sicheren Umgang mit Daten außerhalb des Büros beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte modern und schrittweise sein, ergänzt durch einen ruhigen, beruhigenden Audioton und automatische Untertitel/Untertitel, die von HeyGen generiert werden, um es für alle zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Arbeitssicherheitsvideo für Bürobesucher und neue Mitarbeiter, das wichtige physische Sicherheitsprotokolle beim Betreten der Räumlichkeiten hervorhebt. Der Stil sollte lebhaft und visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten, die HeyGens vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um eine schnelle Erstellung und einfache Größenanpassung und Exporte für verschiedene Anzeigebildschirme zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sicherheitsbewusstseins-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und fesselnde Sicherheitsbewusstseinsschulungsvideos in Minuten, um Ihre Organisation zu schützen und die Compliance sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Sicherheitsbewusstseinsinhalte einfügen oder eine compliance-fertige Vorlage auswählen. HeyGen wird dann seine Text-zu-Video-Fähigkeit nutzen, um Ihren Text in fesselnde visuelle Inhalte für Ihre Schulungsvideos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen und deren Voiceover-Generierung anpassen, um Ihre wichtigen Sicherheitsbotschaften mit Wirkung und Klarheit zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und Musik aus der Medienbibliothek. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz in Ihren Sicherheitsbewusstseinsvideos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Erklärvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für die Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen, einschließlich LMS-Integration für nahtlose Compliance-Schulungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Sicherheitskonzepte vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe Sicherheitsrichtlinien und Bedrohungen in klare, leicht verständliche animierte Erklärvideos und Compliance-Schulungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen fesselnde Sicherheitsbewusstseinsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in dynamische, animierte Erklärvideos und Sicherheitsbewusstseinsvideos zu verwandeln. Unser AI Video Maker ermöglicht es Ihnen, fesselnde Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität zu erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv Aufmerksamkeit erregt.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für Compliance-Schulungen integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt nahtlose LMS-Integration für die Bereitstellung Ihrer Compliance-Schulungen und Sicherheitsbewusstseinsvideos. Sie können Videos problemlos in verschiedenen Formaten exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte den Sicherheitsstandards auf Unternehmensniveau entsprechen und für die Lernplattformen Ihrer Organisation bereit sind.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Erstellung von Sicherheitsbewusstseinsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine breite Palette von AI-Avataren und vielfältige Videovorlagen. Sie können Inhalte mit Branding-Kontrollen, einzigartigen Szenen und Voiceover-Generierung anpassen, um perfekt auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Sicherheitsbewusstseinsschulungen abgestimmt zu sein.

Ist HeyGen eine effiziente Lösung zur Produktion hochwertiger Schulungsvideos?

Absolut. HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche und AI-gestützte Tools reduzieren erheblich die Zeit und den Aufwand, die traditionell für die Erstellung von Schulungsvideos erforderlich sind, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Mit Unterstützung für mehrere Sprachen und der Möglichkeit, PowerPoint in Videos umzuwandeln, können Sie Ihre Schulungsbemühungen weltweit schnell skalieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo