Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf wichtige Tipps zur Cybersicherheit wie das Erkennen von Phishing-E-Mails konzentriert. Der visuelle Stil sollte ein animiertes Erklärvideo mit einer freundlichen, klaren Stimme sein, das HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um das Skript schnell und effizient zum Leben zu erwecken.

Video Generieren