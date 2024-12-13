Stellen Sie sich ein 30-sekündiges saisonales Werbevideo vor, das für kleine E-Commerce-Unternehmen konzipiert ist und einen Sommerschlussverkauf hervorhebt. Es sollte einen hellen und luftigen visuellen Stil mit sonnenverwöhnten Produktaufnahmen aufweisen und von fröhlicher, beschwingter Hintergrundmusik untermalt sein. Verbessern Sie dieses Marketingvideo, indem Sie HeyGens Sprachgenerierung nutzen, um die aufregenden zeitlich begrenzten Angebote klar und enthusiastisch zu artikulieren.

Video Generieren