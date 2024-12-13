Saisonaler Promotion-Video-Generator: Steigern Sie Ihre Feiertagsverkäufe

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle saisonale Kampagnen mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen.

388/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 45-sekündige Social-Media-Anzeige für Marketingmanager, die eine Gen Z-Zielgruppe mit einer exklusiven Sommerprodukteinführung ansprechen. Verwenden Sie einen schnellen Schnittstil, moderne Grafiken und einen energetischen Pop-Soundtrack, um die Kernbotschaft schnell mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Video, das eine Reihe anpassbarer saisonaler Produkte für E-Commerce-Unternehmen bewirbt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und inspirierend sein, mit hochwertigen Produktaufnahmen, einer warmen Farbpalette und sanfter, einladender Hintergrundmusik, alles effizient konstruiert mit HeyGens umfassenden Vorlagen & Szenen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine wirkungsvolle 30-sekündige globale Festtagskampagne für internationale Marken, die ein vielfältiges Publikum mit ihren neuesten Angeboten erreichen möchten. Das Video sollte inklusive, multikulturelle Bilder mit klaren professionellen Visuals und inspirierender Orchestermusik zeigen, wobei HeyGens Voiceover-Generierung genutzt wird, um die Botschaft in mehreren Sprachen zu artikulieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Saisonale Promotion-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Werbevideos für jede Saison oder Kampagne mit unserem AI-gestützten Video-Generator, der auf Geschwindigkeit und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen, die auf verschiedene saisonale Promotionen und Marketingkampagnen zugeschnitten sind.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie benutzerdefinierten Text hinzufügen, AI-Avatare auswählen und die fortschrittliche Voiceover-Generierung nutzen.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Branding
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre saisonale Promotion perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Produzieren Sie hochwertige, angepasste Video-Varianten, die für verschiedene Social-Media-Kanäle und Marketingkampagnen optimiert sind, und exportieren Sie sie dann sofort.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzählen Sie fesselnde saisonale Markengeschichten

.

Entwickeln Sie inspirierende und aufbauende Videos, um eine emotionale Verbindung mit dem Publikum herzustellen und die Markenaffinität während der Festtage zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Werbevideos?

HeyGens fortschrittlicher AI Video Generator ermöglicht es Nutzern, hochwertige Werbevideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten zu erstellen, ideal für vielfältige Marketingkampagnen. Dieser innovative Ansatz reduziert erheblich die Zeit und den Aufwand, die traditionell für die Videoproduktion erforderlich sind.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für angepasste Video-Varianten?

HeyGen bietet eine breite Palette an Vorlagen, Branding-Kontrollen und lizenzfreien Assets, um sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos angepasste Video-Varianten mit animierten Texten, Untertiteln und sogar eigenen Medien erstellen.

Wie kann HeyGen die schnelle Erstellung von saisonalen Werbevideos unterstützen?

HeyGen ist als leistungsstarker saisonaler Promotion-Video-Generator konzipiert, der eine schnelle Umsetzung zeitkritischer Marketingkampagnen ermöglicht. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und die Voiceover-Generierung beschleunigen die Erstellung vielfältiger Werbevideos für verschiedene Social-Media-Kanäle.

Ist HeyGen ein zugänglicher Promo-Video-Maker für jedermann?

Absolut. Die benutzerfreundliche Oberfläche von HeyGen macht es einfach für jeden, überzeugende Werbevideos zu erstellen, ohne umfangreiche Vorkenntnisse in der Videobearbeitung. Sie können schnell Text in Video mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers umwandeln, was es zu einem idealen Promo-Video-Maker für Unternehmen jeder Größe macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo