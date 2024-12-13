Saisonaler Promo-Video-Maker für erfolgreichen Feiertagsmarketing

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihre Marketingkampagnen mit HeyGens umfangreicher Vorlagenbibliothek.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges saisonales Werbevideo für einen Online-Geschenkshop, das sich an Urlaubseinkäufer richtet, die nach einzigartigen Geschenken suchen. Der visuelle Stil sollte warm und festlich sein, mit einer aufmunternden Hintergrundmusik, die HeyGens 'Vorlagen & Szenen' nutzt, um schnell die Feiertagsstimmung zu setzen und verschiedene Produktvideos zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Werbevideo für Technikbegeisterte, das ein neues Software-Feature hervorhebt. Dieses Video sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik aufweisen, mit einer klaren, prägnanten Voiceover, die mit HeyGens 'Voiceover-Generierung' erstellt wurde, um die wichtigsten Vorteile effektiv zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die daran interessiert sind, ihre Abläufe zu optimieren. Der visuelle Ansatz sollte sauber und professionell sein, mit dynamischem animiertem Text, um komplexe Ideen zu vereinfachen, mühelos generiert mit HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion, um einen konsistenten Erzählfluss zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fesselndes 15-sekündiges Werbevideo für die neue Herausforderung einer Fitnessmarke, das sich an junge Erwachsene in sozialen Medien richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte energisch und motivierend sein, unter Einbeziehung dynamischer Stock-Footage aus HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um zu inspirieren und Engagement zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Saisonale Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde saisonale Werbevideos mit einem KI-gestützten Video-Editor, der Ihre Marketingkampagnen mit beeindruckenden visuellen und fesselnden Erzählungen bereichert.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie eine professionelle Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen, die perfekt auf die Bedürfnisse eines saisonalen Promo-Video-Makers zugeschnitten ist. Dies bietet eine kreative Grundlage, um Ihre Inhaltserstellung zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie Ihre Markenassets, Produktbilder oder Videoclips hoch, um Ihre Werbevideos anzupassen. Nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre visuellen Inhalte zu verbessern und mit Ihrem saisonalen Thema in Einklang zu bringen.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und KI-Erweiterungen
Erwecken Sie Ihr Skript mit realistischer Voiceover-Generierung zum Leben. Nutzen Sie die Kraft unseres KI-Video-Editors, um dynamische Elemente wie animierten Text oder einen KI-Avatar-Präsentator hinzuzufügen, für einen polierten, ansprechenden Look.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr saisonales Promo-Video, indem Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden. Exportieren Sie Ihr Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre Marketingkampagnen in sozialen Medien und anderen Plattformen.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Kundenerfolge in Promos

Nutzen Sie KI, um wirkungsvolle Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten zu erstellen, die Vertrauen aufbauen und das Engagement für Ihre saisonalen Angebote steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung saisonaler Werbevideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell beeindruckende saisonale Werbevideos mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer großen Auswahl an anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Sie können mühelos KI-Avatare, animierten Text und Musik integrieren, um ansprechende Marketingkampagnen für jede Gelegenheit zu gestalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Editor für das Marketing?

HeyGen zeichnet sich als KI-Video-Editor durch fortschrittliche Funktionen wie KI-Avatar-Präsentatoren und Voiceover-Generierung aus, die die Erstellung hochwertiger Werbevideos ermöglichen. Mit automatischen Untertiteln und Branding-Kontrollen bleibt Ihr Inhalt immer professionell und markenkonform für soziale Medien.

Kann HeyGen bei der Produktion verschiedener Arten von Werbevideos helfen?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Video-Maker, der perfekt für die Erstellung vielfältiger Werbevideos geeignet ist, einschließlich überzeugender Produktvideos und informativer Erklärvideos. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek mit Stock-Footage und dynamischem animiertem Text, um jedes Konzept zum Leben zu erwecken.

Bietet HeyGen kreative Assets wie Vorlagen und Stock-Medien an?

Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen und eine reiche Auswahl an Stock-Footage, um Ihre Kreativität zu entfachen. Unser benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, diese Assets einfach mit benutzerdefinierten Voiceovers und Musik zu kombinieren, um wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen.

