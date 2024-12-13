Stellen Sie sich ein 30-sekündiges festliches Werbevideo für den Winterschlussverkauf einer lokalen Boutique vor, das sich an Käufer richtet, die nach einzigartigen Weihnachtsgeschenken suchen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit gemütlichen Szenen und glitzernden Produkten, untermalt von fröhlicher, aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell die richtige Stimmung zu erzeugen, und verwenden Sie die Voiceover-Generierung für eine freundliche, begeisterte Erzählung, die exklusive Angebote hervorhebt und ein perfektes Beispiel für effektives Feiertagsmarketing durch Werbevideos darstellt.

