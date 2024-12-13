Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebendiges Werbevideo vor, das für E-Commerce-Marken entworfen wurde, um Kunden mit unwiderstehlichen Urlaubsangeboten für ihre bevorstehenden saisonalen Kampagnen zu begeistern. Der visuelle Stil sollte hell und festlich sein, ergänzt durch einen schwungvollen Soundtrack und eine klare Voiceover-Generierung, die mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen leicht zusammenzustellen ist, um überzeugende Marketingvideos zu starten.

Video Generieren