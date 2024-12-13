Saisonale Rabatt-Videoerstellung: Steigern Sie jetzt Ihre Umsätze!

Steigern Sie Ihre saisonalen Angebote und fesseln Sie Ihr Publikum mit ansprechenden Werbevideos, indem Sie HeyGens intuitive Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Werbevideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen richtet, die bereit sind, ihre Black Friday-Verkäufe zu starten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, mit hellen, kontrastierenden Farben und schnellen Schnitten, begleitet von einem eingängigen, energetischen Hintergrundtrack. Betonen Sie die Dringlichkeit und Aufregung der "Saisonangebote", um "Umsätze zu steigern", indem Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle, professionelle Produktion nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine elegante, 45-sekündige saisonale Videoanzeige, die sich an Modemarken richtet, die eine "neue Produktlinie" mit exklusiven "Rabattangeboten" einführen. Die Ästhetik sollte modern und elegant sein, Produkte mit langsamen, luxuriösen Schwenks und Nahaufnahmen präsentieren, ergänzt durch eine professionelle "Sprachgenerierung", die die einzigartigen Verkaufsargumente und zeitlich begrenzten Angebote erklärt. Dieses Video sollte den Markenprestige kommunizieren und gleichzeitig die attraktiven "Rabattangebote" hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes, 15-sekündiges Social-Media-Promo-Video für Marketingagenturen und Influencer, um Feiertagskampagnen zu bewerben. Der visuelle Stil sollte festlich und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, animiertem Text und fröhlichen, lizenzfreien Melodien aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Konzentrieren Sie sich darauf, einen sofortigen Eindruck zu hinterlassen, um Engagement für "Social-Media-Verkaufsaktionen" zu fördern und Begeisterung für bevorstehende Veranstaltungen zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives, 60-sekündiges "How-to-Video" für Online-Shop-Besitzer, die "Traffic erhöhen" und saisonale Rabatte in höhere Einnahmen umwandeln möchten. Der visuelle Ansatz sollte klar und freundlich sein, mit einfachen Grafiken und Beispielen, um die wichtigsten Schritte zu veranschaulichen, unterstützt durch einen gesprächigen Ton, der über "Text-zu-Video aus Skript" generiert wird. Dieses Video soll Benutzer befähigen, "E-Commerce-Video-Marketing" effektiv zu nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr saisonaler Rabatt-Videoersteller

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihre saisonalen Angebote, steigern Sie die Kundenbindung und fördern Sie den Umsatz mit unserer benutzerfreundlichen Videoerstellungsplattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, die auf saisonale Promotionen zugeschnitten sind. Unsere Vorlagen & Szenen bieten einen perfekten Ausgangspunkt für jede Kampagne.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Werbeinhalte an
Personalisieren Sie Ihre gewählte Vorlage, indem Sie die Medienbibliothek Ihrer Marke hinzufügen. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren und Markenkonsistenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit professionellen Funktionen
Verfeinern Sie Ihr Video mit fortschrittlichen AI-Bearbeitungstools, um Timing und Übergänge zu perfektionieren. Fügen Sie eine professionelle Note mit Sprachgenerierung hinzu, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes saisonales Rabattvideo. Verwenden Sie Größenanpassung und Exporte, um es für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, sodass es bereit ist, mit Ihrem Publikum geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende saisonale Kampagnen

Produzieren Sie inspirierende Werbevideos, die spannende saisonale Angebote hervorheben, Dringlichkeit schaffen und Kunden zum Kauf motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender saisonaler Rabattvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell ansprechende saisonale Rabattvideos und Werbevideos zu erstellen. Mit einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Videovorlagen können Sie mühelos wirkungsvolle saisonale Videoanzeigen gestalten, die darauf abzielen, Umsätze zu steigern und die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

Was macht HeyGen zur idealen Plattform für die Videoerstellung für Unternehmen?

HeyGen ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Videoerstellung, ausgestattet mit einem leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor und AI-Bearbeitungstools. Unsere Vielzahl an Vorlagen vereinfacht den Videoerstellungsprozess, sodass Unternehmen professionelle Inhalte mit unvergleichlicher Leichtigkeit produzieren können.

Kann ich Werbevideos mit den spezifischen Elementen meiner Marke in HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Werbevideos vollständig mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer einzigartigen Botschaft anzupassen. Sie können auch unsere umfangreiche Medienbibliothek und Stock-Footage nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos markenkonform und professionell sind, ohne Wasserzeichen.

Unterstützt HeyGen den Export von saisonalen Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen?

Ja, HeyGen ist für nahtlose Social-Media-Integration konzipiert. Sie können Ihre saisonalen Videoanzeigen problemlos mit Größenanpassung und Exporten optimieren, die für Plattformen wie Instagram und TikTok geeignet sind, sodass Ihre Inhalte über alle Kanäle hinweg teilbar und wirkungsvoll sind.

