Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine elegante 45-sekündige Werbevideo-Vorlage, die auf E-Commerce-Marken abzielt, die ihre neuen saisonalen Produktlinien präsentieren. Das Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit dynamischen Übergängen und moderner, schwungvoller Musik annehmen und HeyGens anpassbare Vorlagen effektiv nutzen, um verschiedene Produkteigenschaften und Vorteile innerhalb einer kohärenten Erzählung hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufmerksamkeitsstarkes 15-sekündiges Kurzvideo, das perfekt für Social-Media-Marketer ist, die eine schnelle saisonale Verkaufsaktion starten. Dieses Video sollte schnelle Schnitte, fette Textüberlagerungen und lebhafte Soundeffekte enthalten, um sofort die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen, und HeyGens automatische Untertitel/Captions hervorragend nutzen, um Zugänglichkeit und Engagement auf verschiedenen Plattformen wie Instagram Reel und YouTube Shorts zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine warme und einladende 60-sekündige Werbekampagnen-Video-Vorlage vor, die auf dienstleistungsbasierte Unternehmen zugeschnitten ist, die saisonale Pakete anbieten. Der visuelle Stil sollte Komfort und Professionalität hervorrufen, begleitet von beruhigender Hintergrundmusik, während ein AI-Avatar von HeyGen eine überzeugende Botschaft übermittelt, die eine persönliche Verbindung mit dem Zuschauer schafft und den Wert der saisonalen Angebote effektiv kommuniziert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie saisonale Werbevideo-Vorlagen funktionieren

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende Werbevideos für jede Saison oder jeden Feiertag und steigern Sie Ihre Marketingbemühungen mit gebrauchsfertigen Designs.

1
Step 1
Wählen Sie eine saisonale Vorlage
Durchsuchen Sie eine vielfältige Sammlung von "saisonalen Video-Vorlagen", die für verschiedene Feiertage und Kampagnen entworfen wurden. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um den perfekten Ausgangspunkt zu finden.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Passen Sie die ausgewählte Vorlage mit den spezifischen Botschaften und visuellen Elementen Ihrer Marke an. Verwenden Sie HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um die Markenbeständigkeit in Ihren "anpassbaren Vorlagen" zu wahren.
3
Step 3
Erzeugen Sie dynamische Sprachübertragungen
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie überzeugende Audios hinzufügen. HeyGens leistungsstarke "Sprachgenerierungsfunktion" ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Erzählungen für Ihre "Werbevideo-Vorlagen" zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verbreitung auf verschiedenen Plattformen vor. Verwenden Sie HeyGens "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihre "Social-Media"-Kampagnen zu optimieren.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Kundenreferenzen für Kampagnen

Heben Sie saisonale Werbekampagnen hervor, indem Sie mühelos ansprechende AI-Videos erstellen, die authentische Kundenerfolgsgeschichten präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von saisonalen Werbevideos vereinfachen?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek an anpassbaren saisonalen Werbevideo-Vorlagen und Werbevideo-Vorlagen, die es Nutzern ermöglichen, effizient ansprechende Inhalte zu produzieren. Unser Online-Video-Editor vereinfacht den gesamten Prozess und macht es einfach, Videos für verschiedene Werbekampagnen anzupassen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Werbevideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Bearbeitungstools, um die Erstellung von Werbevideos zu verbessern, einschließlich der Generierung realistischer AI-Avatare und der Umwandlung von Text in natürliche Sprachübertragungen. In Kombination mit Drag-and-Drop-Funktionalität wird die Erstellung professioneller Kurzvideos äußerst effizient.

Kann HeyGen meine Produktwerbevideos für verschiedene soziale Medien optimieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktwerbevideos problemlos für verschiedene soziale Medien zu optimieren, einschließlich spezifischer Formate für Instagram Reels und YouTube Shorts. Unsere Tools stellen sicher, dass Ihre Kurzvideos perfekt angepasst und bereit zum Teilen sind.

Wie hilft HeyGen, die Markenbeständigkeit in Video-Marketing-Bemühungen zu wahren?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und markenspezifische Farben nahtlos in jede anpassbare Vorlage zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenidentität über alle Ihre Werbevideo-Vorlagen und Werbekampagnen hinweg.

