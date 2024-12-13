Saisonaler Werbevideo-Macher für schnellere festliche Anzeigen

Starten Sie fesselnde Feiertags- und Saisonkampagnen in Minuten. Verwandeln Sie Ihre Skripte mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion in atemberaubende Videos.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein modernes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams richtet und ein neues saisonales Produkt in den sozialen Medien vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und produktorientiert sein und eine klare Stimme verwenden, um die Funktionen zu beschreiben, während ein "AI-Avatar" die Produktdetails ansprechend präsentieren kann, um wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein dynamisches 60-sekündiges Video vor, das für lokale Unternehmen entwickelt wurde, um ihr aufregendes End-of-Season-Ausverkaufsereignis anzukündigen. Dieses energiegeladene, helle und gemeinschaftsorientierte visuelle Erlebnis, gepaart mit mitreißender Musik und einer klaren Stimme, sollte lokale Bewohner fesseln und ein einfaches Skript mühelos in eine überzeugende visuelle Erzählung verwandeln, indem es HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für effektive Marketingkampagnen nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein elegantes 15-sekündiges Marketingvideo für Online-Abonnementdienste, die ihre zeitlich begrenzten saisonalen Angebote bewerben möchten. Dieses professionelle und prägnante Video, das moderne Animationen und leichte Hintergrundmusik enthält, muss die wichtigsten Vorteile klar artikulieren und kann mit HeyGens "Sprachgenerierung" perfekte Erzählungen erreichen, um ein beschäftigtes Online-Publikum effektiv als führender AI-Video-Macher für Marketingvideos zu erreichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der saisonale Werbevideo-Macher funktioniert

Produzieren Sie mühelos ansprechende saisonale Werbevideos für Ihre Marketingkampagnen mit unserem intuitiven AI-Video-Macher, der darauf ausgelegt ist, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr saisonales Werbevideo
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen oder beginnen Sie mit Ihrem Skript, um ein erstes Video mit AI zu erstellen. Dies gibt Ihrem kreativen Prozess für jeden Feiertag oder jedes Ereignis einen Schub.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihre Anzeige mit den spezifischen Farben, Schriftarten und Logos Ihrer Marke. Integrieren Sie dynamische Elemente und Bilder aus der Mediathek, um sich an Ihr saisonales Thema anzupassen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Elementen
Integrieren Sie lebensechte AI-Avatare oder nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln. Fügen Sie Sprachaufnahmen und Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre saisonale Promotion wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene soziale Medienplattformen mit der Anpassung des Seitenverhältnisses. Laden Sie Ihr fertiges Werbevideo in hoher Auflösung herunter, bereit, um Ihre Marketingkampagnen zu verstärken.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Ihr Publikum mit saisonalen Kampagnen

Produzieren Sie emotional ansprechende Videos, die den Geist der Saison einfangen und die Zuschauer motivieren, sich mit Ihrer Marke und Ihren Angeboten zu beschäftigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine saisonalen Werbevideokampagnen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende saisonale Werbevideos und Promotionsvideos zu erstellen. Nutzen Sie unseren AI-Video-Macher mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren, um ansprechende Marketingkampagnen zu gestalten, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln, ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es, um einzigartige Werbevideos mit HeyGen zu erstellen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos Ihre Markenidentität widerspiegeln. Verwenden Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um benutzerdefinierte Animationen einzufügen, wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und greifen Sie auf eine umfangreiche Mediathek zu, um hochwertige, maßgeschneiderte Videos für all Ihre Marketingvideos zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, Videowerbung schnell mit AI zu erstellen?

Ja, HeyGen beschleunigt die Erstellung von Videowerbung erheblich mit fortschrittlichen AI-gestützten Tools. Verwandeln Sie Ihre Skripte in ansprechende Videowerbung mit der Text-zu-Video-Technologie, generieren Sie professionelle Sprachaufnahmen und nutzen Sie AI-Avatare, um Ihren Inhaltserstellungsprozess für kraftvolle Werbekreative zu optimieren.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Videowerbung für soziale Medien?

HeyGen macht es einfach, fesselnde Videowerbung zu produzieren, die für soziale Medienplattformen wie Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts optimiert ist. Unsere Plattform unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses und 4K Ultra HD-Exporte, um E-Commerce-Unternehmen und Vermarktern zu helfen, hochwertige Video-Werbung über alle Kanäle hinweg einzusetzen.

