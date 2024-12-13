Der ultimative Skript-Schulungsvideo-Generator

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in strukturierte, hochwertige Videoskripte und erstellen Sie professionelle Inhalte mit AI-Avataren.

440/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine lebendige 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an digitale Agenturen und Social-Media-Marketer richtet und die kreativen Möglichkeiten der Nutzung von 'AI-Avataren' zur Übermittlung fesselnder Markenbotschaften veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und modern sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile eines AI-Videogenerators für vielfältige Kampagnen präsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Schulungsmodul für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen, das erklärt, wie interne Kommunikation mit professionellen Schulungsvideos optimiert werden kann. Verwenden Sie klare, instruktive Visuals und eine professionelle 'Voiceover-Generierung', um den nahtlosen Prozess der Umwandlung eines Skripts in ein Video hervorzuheben, wodurch komplexe Themen für Mitarbeiter leicht verständlich werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Werbevideo für Marketingteams und unabhängige Content-Produzenten, das die Fähigkeit von HeyGen betont, die Inhaltserstellung für verschiedene Plattformen zu vereinfachen. Das Video sollte verschiedene Szenen mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen, sanften Übergängen und hochwertigem Audio zeigen, um die Fähigkeit zur 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für maximale Reichweite und effiziente Videobearbeitung zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Skript-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre geschriebenen Schulungsskripte in ansprechende, professionelle Videos mit AI und optimieren Sie die Inhaltserstellung für Ihr Team.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Skript hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsskript direkt in die Plattform einfügen oder hochladen, um die Skript-zu-Video-Funktionen zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Avatar, um Ihre Schulungsinhalte mit einer natürlichen AI-Stimme zu erzählen.
3
Step 3
Passen Sie Visuals und Szenen an
Verbessern Sie Ihr Video mit Stockmaterial, Bildern und Branding-Elementen aus der Medienbibliothek, um ein visuell reichhaltiges Schulungserlebnis zu schaffen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, fügen Sie bei Bedarf AI-Untertitel hinzu und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für Ihre Zielplattformen optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Social Videos

.

Verwandeln Sie Ihre Skripte in fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, ideal für schnelle Tutorials oder Werbeclips für Schulungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Kann HeyGen mir helfen, eine Schreibblockade zu überwinden und die Inhaltserstellung zu optimieren?

Absolut. HeyGens fortschrittlicher AI-Skript-zu-Video-Generator ermöglicht es Nutzern, Ideen mühelos in strukturierte, hochwertige Videoskripte zu verwandeln und so Schreibblockaden effektiv zu überwinden. Dies optimiert Ihren Inhaltserstellungsprozess und ermöglicht es Ihnen, ansprechende Erzählungen effizient zu erstellen.

Erlaubt HeyGen die Verwendung von benutzerdefinierten Avataren und einzigartigem Branding in AI-Videos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Tools zur Anpassung Ihrer AI-Videos mit benutzerdefinierten Avataren und robusten Branding-Kontrollen. Sie können charakteristische Looks für Ihre digitalen Präsentatoren entwerfen und sicherstellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Markenstimme übereinstimmen.

Welche Arten von professionellen Videos kann ich mit HeyGens AI-Videogenerator erstellen?

Mit HeyGens intuitivem AI-Videogenerator können Sie eine Vielzahl professioneller Videos erstellen, darunter Social-Media-Videos, informative Tutorials und Erklärvideos. Es ist ideal für Marketingteams, die hochwertige Inhalte effizient produzieren möchten.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess, ein Skript in ein poliertes Video zu verwandeln?

HeyGen vereinfacht den Skript-zu-Video-Prozess erheblich, indem es wichtige Schritte automatisiert, von Text-zu-Sprache-Voiceovers bis hin zu AI-Untertiteln. Sie können Ihr Skript hochladen und Video-Vorlagen sowie Stockmaterial nutzen, um Ihren Text mit minimalem Aufwand in ein vollständiges Video zu verwandeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo