Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für technische Ausbilder, das zeigt, wie man detaillierte Software-Durchgänge oder E-Learning-Module mit dem HeyGen AI-Skript-zu-Video-Generator erstellt. Das Video sollte einen zugänglichen benutzerdefinierten Avatar zeigen, der komplexe Konzepte erklärt, unterstützt durch klaren On-Screen-Text und Untertitel, alles innerhalb eines visuell konsistenten Vorlagen- und Szenenlayouts, um das Lernen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 1-minütiges Social-Media-Video, das sich an digitale Vermarkter im Technologiesektor richtet und zeigt, wie einfach sie bestehende Inhalte in auffällige Promotionen mit der HeyGen-App umwandeln können. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und trendsetzend sein, mit dynamischen Schnitten aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und der Demonstration flexibler Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für technische Redakteure, das erklärt, wie man dichte Dokumentationen in leicht verdauliche Videoinhalte für interne oder externe Zielgruppen umwandelt. Das Video sollte einen minimalistischen, direkten visuellen Stil annehmen, der Klarheit mit prominenten Untertiteln und Bildunterschriften für Barrierefreiheit betont, während eine natürliche AI-Voiceover die technischen Details auf leicht verständliche Weise vermittelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Skript-zu-Video-Tool funktioniert

Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in ansprechende Videos mit den AI-gestützten Tools von HeyGen. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken, ideal für Content-Ersteller.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie damit, Ihren Text in die Plattform einzugeben. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen ermöglicht es Ihnen, sofort die grundlegenden Elemente für Ihr Video direkt aus Ihren geschriebenen Worten zu generieren, was die Erstellung von Videos aus Skripten erleichtert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und synchronisieren Sie diese mit einem hochwertigen AI-Voiceover, das perfekt zum Ton und zur Botschaft Ihres Skripts passt, um sicherzustellen, dass Ihre Präsentation fesselnd ist.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit reichhaltigen Medien. Integrieren Sie relevantes B-Roll-Material, wählen Sie ansprechende Hintergrundmusik und generieren Sie automatisch präzise Untertitel/Bildunterschriften, um die Zugänglichkeit und Wirkung zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Projekt mit leistungsstarken Bearbeitungstools. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und bieten Sie flexible Exportoptionen für die Verbreitung Ihrer professionellen Inhalte.

Produktion von Bildungseinhalten

Entwickeln Sie ansprechende Videokurse und Schulungsmaterialien aus Ihren Skripten, verbessern Sie Lernerfahrungen und erweitern Sie die globale Reichweite.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um Skripte in Videos zu verwandeln?

HeyGen verwendet fortschrittliche AI-Skript-zu-Video-Generator-Technologie, die es Nutzern ermöglicht, mühelos Videos aus Skripten zu erstellen. Diese leistungsstarke AI-Video-Generator-Plattform interpretiert Ihren Text, um dynamische visuelle Inhalte zu produzieren und Ihren Video-Produktions-Workflow zu optimieren.

Kann HeyGen AI-Voiceovers erstellen und Untertitel für Videos generieren?

Ja, HeyGen bietet robuste AI-Voiceover-Funktionen und eine Auswahl an natürlich klingenden Stimmen für Ihre Videoprojekte. Darüber hinaus generiert HeyGen automatisch präzise Untertitel und Bildunterschriften, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu erhöhen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für benutzerdefinierte AI-Avatare?

HeyGen befähigt Nutzer mit hochmodernen AI-Tools, benutzerdefinierte Avatare zu entwerfen und zu nutzen, die Ihr Skript artikulieren können. Diese AI-Personas erwecken Ihre Inhalte zum Leben und bieten eine einzigartige und ansprechende Präsentation für verschiedene Anwendungen.

Welche flexiblen Exportoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet flexible Exportoptionen, um verschiedenen Plattformen und Bedürfnissen gerecht zu werden, sodass Sie Ihre AI-generierten Videos in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen herunterladen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte für die Verbreitung über soziale Medien und andere digitale Kanäle optimiert sind.

