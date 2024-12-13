Script-to-Video-Generator: Verwandeln Sie Text in fesselnde Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos aus jedem Skript. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke KI-Sprachüberlagerung, um Ihre Worte sofort zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler, das zeigt, wie ein komplexes Codierungskonzept mithilfe eines Script-to-Video-Generators einfach erklärt werden kann. Der visuelle Stil sollte sauber sein und dynamische Bildschirmaufnahmen sowie animierte Textüberlagerungen verwenden, ergänzt durch eine autoritative, aber freundliche KI-Sprachüberlagerung, die direkt aus dem Skript generiert wird und die HeyGen-KI-Avatare für Präsentationsrollen hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Marketingvideo für Social-Media-Content-Ersteller, das die Kraft der Umwandlung von geschriebenem Text in Video für ansprechende Produktankündigungen veranschaulicht. Verwenden Sie eine energetische und moderne visuelle Ästhetik mit peppiger Hintergrundmusik und prominenten Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu maximieren und die robusten Sprachüberlagerungsfähigkeiten von HeyGen für verschiedene Erzählstile zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das sich auf die Einfachheit der Erstellung von Werbeinhalten mit einem KI-Video-Generator konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte einladend und unkompliziert sein, mit hellen Farben und einer klaren, ermutigenden Erzählung, die betont, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und intuitive Vorlagen & Szenen die Videoproduktion beschleunigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video für digitale Vermarkter, das zeigt, wie man ein Skript in ein Video für mehrere soziale Plattformen aus einer einzigen Quelle umwandelt. Verwenden Sie einen schnellen, visuell reichen Stil, der fließend zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen wechselt, unterstützt durch eine prägnante Erzählung und zeigt, wie HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Export von Seitenverhältnissen die plattformübergreifende Verteilung vereinfacht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Script-to-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in professionelle Videos. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Skript mit KI-gestützten Tools in fesselnde Videoinhalte umwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer schriftlichen Inhalte. Der KI-Video-Generator verarbeitet Ihren Text und legt die Grundlage für Ihre visuelle Geschichte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren, oder integrieren Sie relevantes Stockmaterial und Vorlagen, um Ihr Skript visuell zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit einer KI-Sprachüberlagerung, die Ihrem Ton entspricht, fügen Sie dynamische Hintergrundmusik hinzu und integrieren Sie automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu steigern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, bieten einfache Exportoptionen verschiedene Auflösungen und Seitenverhältnisse, perfekt, um Ihr neues Kurzvideo auf jeder sozialen Medienplattform zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Social-Media-Inhalte

.

Erstellen Sie fesselnde Kurzvideos aus Ihren Textskripten für soziale Medienplattformen, um das Engagement und die Markenpräsenz schnell zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Generator?

HeyGen zeichnet sich als effektiver KI-Video-Generator aus, indem es fortschrittliche KI-Avatare und fortschrittliche KI-Sprachüberlagerungstechnologie nutzt. Es vereinfacht den kreativen Prozess und ermöglicht es den Nutzern, Skripte mühelos in Videos mit professionellen Ergebnissen umzuwandeln.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet einen intuitiven Online-Video-Editor mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Sie können problemlos Hintergrundmusik integrieren, Stockmaterial hinzufügen und professionelle Untertitel einfügen, um Ihr KI-generiertes Video perfekt an Ihre Marke anzupassen.

Welche Exportoptionen gibt es für mit HeyGen erstellte Videos?

HeyGen bietet flexible Exportoptionen, mit denen Sie Ihre hochwertigen, KI-generierten Videos in verschiedenen Formaten herunterladen können. Dies macht es einfach, überzeugende Kurzvideos zu erstellen und zu teilen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind.

Wie wandelt HeyGen Skripte mithilfe von KI in Videos um?

HeyGen überzeugt als Script-to-Video-Maker, indem es modernste KI nutzt, um Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische visuelle Darstellungen zu verwandeln. Es synthetisiert Ihr Skript nahtlos in eine natürlich klingende KI-Sprachüberlagerung, die von realistischen KI-Avataren zum Leben erweckt wird und ein vollständiges Video aus Text erstellt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo