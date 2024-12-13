Bildschirmaufnahme-Tutorial-Generator zur Erstellung fesselnder Videos

Vereinfachen Sie die Videoproduktion für professionelle Bildungsinhalte mit fortschrittlichen AI-Sprachüberlagerungen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Marketingfachleute richtet und zeigt, wie schnell sie hochwertige Videos erstellen können. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und modern sein, mit lebendigen Vorlagen und Szenen, und ein ansprechender AI-Avatar sollte die wichtigsten Vorteile vermitteln. Die Audioausgabe sollte mit beschwingter Hintergrundmusik und einer klaren Stimme Effizienz vermitteln und die Leistungsfähigkeit von AI-Video-Tools für die schnelle Inhaltserstellung veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Walkthrough-Video für IT-Support-Spezialisten oder technische Dokumentationsautoren, das den Prozess der Diagnose eines häufigen Softwareproblems mit einem Bildschirmrekorder detailliert beschreibt. Der visuelle Stil muss sehr detailliert und präzise sein, mit Fokus auf klare Bildschirmaufnahmen und visuelle Hinweise, unterstützt durch eine sachliche und informative Sprachüberlagerung, die über Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird. Betonen Sie, dass das Endergebnis einfach als MP4 exportiert und heruntergeladen werden kann, mit Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Projektmanager und Teamleiter in Remote-Umgebungen, das zeigt, wie verbesserte Videobearbeitung die Teamzusammenarbeit bei Feedback und Updates optimiert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und ermutigend sein, mit relevantem Stock-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um kollaborative Arbeitsabläufe zu visualisieren, gepaart mit einer warmen und klaren Sprachüberlagerung. Stellen Sie sicher, dass das Video genaue Untertitel für alle Teammitglieder enthält, unabhängig von ihrer Betrachtungsumgebung, um eine effiziente Kommunikation zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Bildschirmaufnahme-Tutorial-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Bildschirmaufnahme-Tutorials mit AI-gestützten Tools, die Ihren Videoerstellungs- und Bearbeitungsprozess von Anfang bis Ende optimieren.

1
Step 1
Aufnahmen machen oder hochladen
Beginnen Sie damit, Ihren Bildschirm direkt mit dem Bildschirmrekorder aufzunehmen oder vorhandenes Videomaterial hochzuladen, um die grundlegenden Inhalte für Ihr Tutorial zu erstellen.
2
Step 2
AI-Erweiterungen hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie professionelle AI-Sprachüberlagerungen und präzise Untertitel hinzufügen, um Ihre Schritte klar zu erklären und Ihr Publikum effektiv zu fesseln.
3
Step 3
Branding und Stil anwenden
Verfeinern Sie Ihr Tutorial, indem Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden und aus verschiedenen Vorlagen und Szenen wählen, um perfekt zu Ihrem Stil zu passen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Exportieren Sie Ihr poliertes Video im hochwertigen MP4-Format, bereit zum Teilen mit Ihrem Team, Ihren Studenten oder einem breiteren Publikum für sofortige Wirkung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmensschulungen und Einarbeitung aufwerten

Nutzen Sie AI-gestützte Videoproduktion, um interne Schulungen und Einarbeitungs-Tutorials für Bildschirmaufnahmen interaktiver zu gestalten und das Engagement und die Wissensspeicherung zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten AI-Funktionen von HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion durch den Einsatz modernster AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript. Dies ermöglicht es den Nutzern, professionelle Videoinhalte effizient zu erstellen, und fungiert als leistungsstarkes AI-Video-Tool, ohne dass komplexe Videobearbeitung erforderlich ist.

Kann HeyGen meine Bemühungen zur Erstellung von Bildschirmaufnahme-Tutorials verbessern?

Ja, HeyGen ergänzt Bildschirmaufnahmen, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle AI-Sprachüberlagerungen, Untertitel und sogar AI-Avatare zu Ihren Tutorials hinzuzufügen. Dies hilft, einfache Bildschirmaufnahmen in fesselnde, für Bildungszwecke geeignete Videos zu verwandeln, die bereit zum Teilen sind.

Welche Ausgabeoptionen bietet HeyGen für meine erstellten Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihre hochwertigen Videoinhalte einfach in Formaten wie MP4 herunterzuladen, um eine breite Kompatibilität zu gewährleisten. Sie können auch Seitenverhältnisse anpassen und Branding-Kontrollen wie Ihr Logo und Ihre Farben anwenden, bevor Sie Ihr fertiges Video teilen.

Wie unterstützt HeyGen die Teamzusammenarbeit und Barrierefreiheitsfunktionen?

HeyGen erleichtert die Teamzusammenarbeit, indem es eine einheitliche Plattform für die Videoproduktion bietet. Es verbessert die Barrierefreiheit erheblich durch automatische Untertitel und vielfältige AI-Sprachüberlagerungen, wodurch Ihre interaktiven Videoinhalte für ein breiteres Publikum inklusiv werden.

