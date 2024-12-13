Wissenschaftsnachrichtenvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell fesselnde Inhalte

Produzieren Sie schnell fesselnde Wissenschaftserklärungen und Nachrichtenaktualisierungen, indem Sie HeyGens leistungsstarke KI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft wirkungsvoll zu übermitteln.

Erstellen Sie ein fesselndes 90-sekündiges Wissenschaftserklärvideo für angehende Wissenschaftskommunikatoren, das einen aktuellen Durchbruch in der Quantenphysik detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit animierten Infografiken, die komplexe Ideen vereinfachen, ergänzt durch eine ansprechende, professionelle Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Forschungsnotizen effizient in ein poliertes Video zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 1-minütiges Bildungswissenschaftsvideo für Lehrer und Schüler, die sich für Biologie interessieren, und veranschaulichen den Prozess der Photosynthese. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit realistischen KI-Avataren aufweisen, die direkt mit wissenschaftlichen Konzepten interagieren, unterstützt von einer klaren, lehrreichen Erzählung mit subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke KI-Avatare, um Ihre Erklärungen zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 2-minütiges Wissenschaftsnachrichtenvideo für Forscher, die ihre neuesten Erkenntnisse präsentieren, mit Schwerpunkt auf Fortschritten in der Neurowissenschaft. Die visuelle Präsentation sollte autoritativ sein und HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eine Mischung aus hochwertigem Filmmaterial und benutzerdefinierten visuellen Elementen nutzen, verstärkt durch präzise Sprachgenerierung. Streben Sie einen autoritativen Audiostil an, der Glaubwürdigkeit und Tiefe vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges animiertes Wissenschaftsvideo, das zeigt, wie KI-gestützte Werkzeuge die Materialwissenschaft revolutionieren, und richten Sie sich an Technikbegeisterte und frühe Anwender von KI. Der visuelle Stil sollte hochmodern sein, mit nahtlosen Übergängen und professionell generierten Untertiteln, um Klarheit zu gewährleisten. Halten Sie einen optimistischen und informativen Audioton bei, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Entwicklung nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Wissenschaftsnachrichtenvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Wissenschaftsnachrichtenskripte in fesselnde Videoinhalte mit KI-gestützten Werkzeugen, die Ihrem Publikum klare und ansprechende Erklärungen liefern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Wissenschaftsnachrichtenskript in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion analysiert automatisch Ihre Inhalte und bereitet sie für die visuelle und auditive Produktion vor. Dies bildet die Grundlage Ihres Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um den fesselnden Moderator für Ihre Wissenschaftsnachrichten zu sein. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke und den Ton Ihres Berichts an.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertiger Erzählung. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Sprachgenerierungsfunktion, um klare, artikulierte Audios zu erstellen, die Ihre wissenschaftlichen Konzepte für Ihre Zuschauer zum Leben erwecken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Wissenschaftsnachrichtenvideo perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Format und Seitenverhältnis mit unserer Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte. Ihr professioneller Inhalt ist nun bereit, mit Ihrem Publikum auf verschiedenen Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Wissenschaft vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe wissenschaftliche Forschung und Nachrichten in leicht verständliche Videos für ein breiteres Verständnis und eine bessere Bildung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Wissenschaftsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte in fesselnde Wissenschaftserklärvideos zu verwandeln, indem es fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und lebensechte KI-Avatare nutzt. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion komplexer wissenschaftlicher Themen ohne umfangreiche Dreharbeiten.

Kann HeyGen meinen Wissenschaftsnachrichtenvideos Voiceovers und Untertitel hinzufügen?

Ja, HeyGen bietet robuste Sprachgenerierungsfunktionen, um Ihre Wissenschaftsnachrichtenvideos zu begleiten, zusammen mit einer automatischen Untertitelfunktion. Dies stellt sicher, dass Ihre wissenschaftlichen Inhalte einem breiten Publikum zugänglich und professionell präsentiert werden.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Bildungswissenschaftsvideos?

HeyGen bietet verschiedene Anpassungsoptionen für Ihre Bildungswissenschaftsvideos, einschließlich einer vielfältigen Medienbibliothek, anpassbaren Videovorlagen und der Möglichkeit, Ihr Branding zu integrieren. Sie können Videos auch einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen.

Welche KI-gestützten Werkzeuge bietet HeyGen für Wissenschaftsinhalte?

HeyGen nutzt ausgeklügelte KI-gestützte Werkzeuge, um Ihren Workflow für Wissenschaftsvideos zu optimieren, von der Generierung von Visuals direkt aus Text mit Text-zu-Video bis hin zur Verwendung realistischer KI-Avatare als Moderatoren. Diese Werkzeuge verbessern erheblich die Effizienz und die Qualität Ihrer wissenschaftlichen Kommunikation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo