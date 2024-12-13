1

Step 1

Erstelle dein Storyboard

Beginnen Sie damit, Ihr Wissenschaftsexperiment-Video mit einem Storyboard zu skizzieren. Dies hilft Ihnen, Ihre Ideen zu organisieren und die Abfolge Ihres Videos zu planen, um einen reibungslosen Ablauf von der Einleitung bis zum Schluss zu gewährleisten.