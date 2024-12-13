Schul-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Bildungsinhalte

Erstellen Sie mühelos Werbevideos, Lektionen und Marketinginhalte mit anpassbaren Vorlagen für Schulen und sparen Sie Zeit mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Schulmarketingvideo für potenzielle Schüler und Eltern, das das lebendige Campusleben und einzigartige Programme durch dynamische visuelle Darstellungen und einen inspirierenden Soundtrack zeigt, wobei HeyGens AI-Avatare die vielfältigen Stimmen und Erfahrungen der Schüler repräsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Bildungsvideo, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept für Schüler der Oberstufe erklärt, mit klaren, prägnanten Texten auf dem Bildschirm und animierten Diagrammen, verstärkt durch HeyGens präzise Sprachsynthese, um Informationen effektiv und ansprechend zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 60-sekündiges Rekrutierungsvideo für potenzielle neue Lehrer, das die unterstützende Gemeinschaft und die innovative Lernumgebung mit professionellen Interviews und einladenden Campusaufnahmen hervorhebt, wobei HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion genutzt wird, um wichtige Botschaften und Zugänglichkeit zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein energiegeladenes 15-sekündiges Social-Media-Video für aktuelle Schüler und Eltern, das eine bevorstehende Schulveranstaltung ankündigt oder einen kürzlichen Erfolg feiert, mit schnellen Schnitten und mitreißender Hintergrundmusik, schnell zusammengestellt mit HeyGens vielseitigen Vorlagen & Szenen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Schul-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für das Marketing, den Unterricht und die Gemeinschaft Ihrer Schule mit intuitiven Tools und AI-Unterstützung.

Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller "Videovorlagen" oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um die Bedürfnisse Ihres Projekts perfekt zu erfüllen. Unsere Funktion 'Vorlagen & Szenen' bietet einen schnellen und kreativen Startpunkt für jedes Schulvideo.
Erstellen Sie Ihre fesselnden Inhalte
Verwandeln Sie Text in dynamische visuelle Darstellungen für Ihr nächstes "Bildungsvideo". Geben Sie einfach Ihr Skript ein und nutzen Sie unsere 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion, um mühelos überzeugende Szenen und Erzählungen zu generieren.
Fügen Sie ausgefeilte Audioelemente hinzu
Verbessern Sie die Professionalität und Klarheit Ihres Videos, indem Sie hochwertige "Sprachsynthese" integrieren. Nutzen Sie unsere 'Sprachsynthese'-Funktion, um natürlich klingende Erzählungen in mehreren Sprachen und Akzenten zu erstellen, ideal zum Erklären komplexer Themen.
Exportieren und weit verbreiten
Veröffentlichen Sie Ihr fertiges Video mit Optionen für verschiedene Plattformen. Verwenden Sie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um Ihre Inhalte für alles von Klassenzimmerpräsentationen bis hin zu ansprechenden "Social-Media-Videos" zu optimieren und Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die Schulung von Mitarbeitern und Schülern

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Behaltensquote bei der Mitarbeiterentwicklung, Schülerorientierungen oder spezifischen videobasierten Lektionen erheblich zu steigern.

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos für Lehrer vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Lehrern, ansprechende Bildungsvideos mühelos zu erstellen, auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung. Unsere intuitive Plattform bietet anpassbare Videovorlagen und eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, die videobasierte Lektionen für jedes Klassenzimmer zugänglich macht.

Welche Art von Werbevideos können Schulen mit HeyGen erstellen?

Schulen können eine Vielzahl von überzeugenden Inhalten produzieren, darunter dynamische Schulmarketingvideos, wirkungsvolle Schulwerbevideos und ansprechende Social-Media-Videos. Mit HeyGens AI-Avataren ist es einfach und effizient, professionelle Rekrutierungsvideos zu erstellen, die wirklich herausstechen.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung der Qualität von Schulvideos?

Absolut, HeyGen bietet leistungsstarke AI-Bearbeitungstools, einschließlich hochwertiger Sprachsynthese und Optionen für Hintergrundmusik, um Ihre Schulvideos zu verbessern. Sie können auch problemlos professionelle Untertitel/Captions hinzufügen und Animationen integrieren, um polierte und ansprechende Inhalte zu erstellen.

Können Schulen ihre Markenidentität beibehalten, wenn sie Videos mit HeyGen erstellen?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Schulen ihre einzigartige Markenidentität vollständig beibehalten können, durch umfassende Branding-Kontrollen. Sie können problemlos das Logo Ihrer Schule und bevorzugte Farben in jede Videovorlage integrieren, um sicherzustellen, dass alle Videoerstellungen für Schulen perfekt mit dem Image Ihrer Institution übereinstimmen.

