Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges animiertes Bildungs-Sicherheitsvideo für Grundschüler, das ansprechende AI-Avatare verwendet, um grundlegende Schulregeln wie das Gehen in Fluren und das Verhalten auf dem Spielplatz zu erklären. Der visuelle Stil sollte eine helle und freundliche 2D-Animation sein, ergänzt durch einen fröhlichen und ermutigenden Voiceover-Soundtrack. Dies wird sicherstellen, dass junge Lernende wichtige Konzepte durch unterhaltsames Geschichtenerzählen erfassen.

