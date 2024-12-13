Schulorientierungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Willkommensvideos

Vereinfachen Sie das Onboarding und fesseln Sie neue Schüler mit ansprechenden Inhalten, indem Sie anpassbare Vorlagen & Szenen verwenden.

Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Orientierungs-Video, das neue K-12-Schüler in ihrer Schulgemeinschaft willkommen heißt und darauf abzielt, ansprechende Inhalte zu schaffen, die die Nervosität des ersten Schultages lindern. Dieses Video sollte einen freundlichen, farbenfrohen Animationsstil mit einem schwungvollen Hintergrundtrack und einer warmen, ermutigenden Audioerzählung, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde, enthalten, um es perfekt für junge Schüler und ihre Eltern zu machen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine anspruchsvolle 60-sekündige virtuelle Campustour, die für potenzielle Universitätsstudenten konzipiert ist und wichtige akademische Gebäude und Studenten-Einrichtungen zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit fließenden Übergängen und professioneller Kameraführung, während ein eloquenter AI-Avatar von HeyGen die Zuschauer durch den Campus führt und klare, informative Erzählungen bietet, die einen autoritativen, aber einladenden Ton für dieses immersive Erlebnis schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Einführungsvideo, das wesentliche Schulressourcen und -dienste für neue K-12-Schüler hervorhebt, gestaltet als schneller 'Wissenswertes-vor-dem-Start'-Leitfaden. Die visuelle Präsentation sollte hell und zugänglich sein, mit einfachen Bewegungsgrafiken und klaren Bildschirmtexten, begleitet von einer fröhlichen Musikuntermalung, um eine ansprechende Atmosphäre zu bewahren. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um dieses informative Schulorientierungsvideo schnell zusammenzustellen und ein einladendes Erlebnis für junge Lernende zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 40-sekündiges Social-Media-Video für neue Universitätsstudenten, das sich auf das lebendige Studentenleben und die vielfältigen außerschulischen Aktivitäten auf dem Campus konzentriert. Dieses Video sollte eine schnelle Montage von echten Studenteninteraktionen und -ereignissen enthalten, untermalt von populärer, schwungvoller Musik, um ein energiegeladenes Gefühl zu vermitteln. Fügen Sie HeyGens Untertitel hinzu, um das Video zugänglich und weit verbreitbar über verschiedene Social-Media-Plattformen zu machen und effektiv das lebendige Studentenerlebnis hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulorientierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende und informative Schulorientierungsvideos, um neue Schüler und Familien willkommen zu heißen und einen unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl von "Bildungsvideo-Vorlagen" wählen, die für Schulen entwickelt wurden, oder starten Sie von einer leeren Leinwand. Dies nutzt HeyGens "Vorlagen & Szenen".
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Skripten, laden Sie Medien hoch oder integrieren Sie "AI-Avatare", um Informationen ansprechend zu vermitteln. Unsere Plattform unterstützt "AI-Avatare".
3
Step 3
Wenden Sie Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Schule hinzufügen, um "ansprechende Inhalte" zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Nutzen Sie HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)".
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und "exportieren" Sie Ihr hochwertiges Schulorientierungsvideo für nahtloses Teilen über alle gewünschten Plattformen, einschließlich "sozialer Medien". Dies nutzt HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte".

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende soziale Medien für Schulen

Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos, um Schulorientierungsveranstaltungen und das Campusleben zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulorientierungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Bildungseinrichtungen, ansprechende Schulorientierungsvideos schnell und effizient zu produzieren. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie vereinfacht HeyGen den Erstellungsprozess, was es ideal macht, um neue Schüler an K-12-Schulen und Universitäten zu informieren.

Welche AI-Tools bietet HeyGen für die Erstellung von Bildungsvideos an?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Tools, um die Erstellung von Bildungsvideos zu revolutionieren, darunter lebensechte AI-Avatare und fortschrittliche Sprachgenerierung. Unsere intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Pädagogen, Text mühelos in dynamische Videoinhalte zu verwandeln.

Bietet HeyGen Bildungsvideo-Vorlagen für verschiedene Fächer an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Bildungsinhalte entwickelt wurden und Ihren Erstellungsprozess optimieren. Diese Vorlagen sind mit unserem Video-Editor vollständig anpassbar und helfen Ihnen, ansprechende Inhalte für jedes Fach oder Thema zu produzieren.

Kann HeyGen virtuelle Campustouren oder Videos zur Studentenansprache unterstützen?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Videoersteller für die Erstellung fesselnder virtueller Campustouren und Videos zur Studentenansprache, die in sozialen Medien Anklang finden. Nutzen Sie AI-Avatare und eine reichhaltige Medienbibliothek, um ansprechende Inhalte zu erstellen, die effektiv mit potenziellen Studenten kommunizieren.

