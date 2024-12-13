Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Orientierungs-Video, das neue K-12-Schüler in ihrer Schulgemeinschaft willkommen heißt und darauf abzielt, ansprechende Inhalte zu schaffen, die die Nervosität des ersten Schultages lindern. Dieses Video sollte einen freundlichen, farbenfrohen Animationsstil mit einem schwungvollen Hintergrundtrack und einer warmen, ermutigenden Audioerzählung, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde, enthalten, um es perfekt für junge Schüler und ihre Eltern zu machen.

