Schulorientierungs-Video-Generator: Begrüßen Sie Schüler mit AI

Erstellen Sie mühelos fesselnde Bildungs- und Willkommensvideos. Nutzen Sie unsere AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu personalisieren und neue Schüler sofort zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das sich an Schüler der Oberstufe richtet, die eine Einschreibung in Betracht ziehen, und heben Sie drei verschiedene akademische Programme und hochmoderne Einrichtungen hervor. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und informativ sein, mit einem professionellen Ton, der von HeyGens AI-Avataren geliefert wird, um Klarheit und Engagement in diesem Bildungs-Video zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein schnelles 30-sekündiges Informationsvideo für aktuelle Schüler, das wesentliche studentische Dienstleistungen und Unterstützungsressourcen auf dem Campus beschreibt. Verwenden Sie eine saubere, infografikartige visuelle Präsentation mit ermutigender Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um wichtige Informationen leicht verdaulich und zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein authentisches 90-sekündiges 'Ein Tag im Leben'-Video aus der Perspektive eines Schülers, das sich an zukünftige Schüler richtet, die eine nachvollziehbare Erfahrung des Universitätslebens suchen. Der visuelle Stil sollte vloggerartig mit natürlichem Licht und populärer, aufmunternder Hintergrundmusik sein, während HeyGens Text-zu-Video-Funktion für ein fesselndes Erzählen und Dialoge in dieser dynamischen Videokreation genutzt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schulorientierungs-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulorientierungsvideos mit AI-Tools, die Ihre Botschaft in nur wenigen Schritten in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie damit, Ihr Skript direkt in unsere Plattform einzugeben, um die Text-zu-Video-Funktionalität zu nutzen und sofort einen vorläufigen Videodraft zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie mit AI-Präsentatoren an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren und das Engagement zu steigern, ohne echte Schauspieler zu benötigen.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie mühelos das einzigartige Erscheinungsbild Ihrer Schule, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Orientierungs-Video perfekt zur Identität Ihrer Institution passt.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und eine qualitativ hochwertige Verteilung über alle Ihre Kanäle sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie ansprechende Willkommensvideos für soziale Medien

Erstellen und teilen Sie schnell fesselnde Orientierungsvideos und Willkommensnachrichten für Schüler auf sozialen Medienplattformen, um potenzielle Schüler zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver Schulorientierungs-Video-Generator dienen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, ansprechende Willkommensvideos für Schüler und Campustour-Erlebnisse mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und passen Sie die Videoinhalte an, um Ihre Schulmarketingvideos hervorzuheben.

Welche AI-Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren. Erstellen Sie mühelos professionelle Sprachübertragungen für all Ihre Bildungs-Videos.

Kann ich HeyGens Videovorlagen für das Branding meiner Schule anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung der Videovorlagen. Sie können ganz einfach Bearbeitungselemente per Drag-and-Drop hinzufügen, das Branding Ihrer Schule integrieren und sicherstellen, dass Ihre Videos Ihre einzigartige Identität widerspiegeln.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Video-Generator für Bildungsinhalte?

Ja, HeyGen ist als intuitiver Video-Generator konzipiert. Die einfache Benutzeroberfläche und die Drag-and-Drop-Bearbeitung machen es einfach, hochwertige Bildungs- und Schulmarketingvideos ohne vorherige Videoerfahrung zu erstellen.

