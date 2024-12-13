Schul-Newsletter-Video-Maker: Einfache Schulkommunikation

Machen Sie Schulnachrichten spannend mit dynamischen Video-Newslettern. Beleben Sie Ihre Gemeinschaft, indem Sie Updates mit den KI-Avataren von HeyGen zum Leben erwecken.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Schüler und deren Eltern, das spannende Updates über das Schulleben bietet und wichtige Mitarbeiter vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit freundlichen KI-Avataren, die prägnante Botschaften übermitteln, begleitet von inspirierender Hintergrundmusik, um einen positiven Ton für ihre Bildungsreise zu setzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen dynamischen 45-sekündigen Video-Newsletter für die gesamte Schulgemeinschaft, der kürzliche Erfolge und bevorstehende Veranstaltungen hervorhebt. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und mitreißender Musik, indem Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um lebendige Aufnahmen und Fotos von Schulaktivitäten einzubinden und so ein überzeugendes Schulwerbevideo zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulkommunikationsvideo, das sich an Eltern und Erziehungsberechtigte richtet und bevorstehende Eltern-Lehrer-Konferenzen sowie wichtige Fristen ankündigt. Die visuelle Präsentation sollte klar und informativ sein, mit einer freundlichen Sprachsynthese, die die wichtigsten Details deutlich vermittelt, gepaart mit beruhigender, beruhigender Musik, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Informationen effektiv übermittelt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Bildungs-Video-Maker-Stück, vielleicht ein 'Lernen Sie die Abteilung kennen'-Segment, das sich an potenzielle Familien und Gemeindemitglieder richtet und das lebendige Kunstprogramm vorstellt. Die Ästhetik sollte persönlich und ansprechend sein, indem Text-zu-Video aus dem Skript für nahtlose Erzählungen und klare Bildschirm-Erklärungen verwendet wird, ergänzt durch sanfte, kreative Hintergrundmusik, die einen aufschlussreichen Einblick in das Schulangebot gibt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schul-Newsletter-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulupdates mühelos in dynamische Video-Newsletter mit der intuitiven Plattform von HeyGen und begeistern Sie Ihre Gemeinschaft wie nie zuvor.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus professionell gestalteten Vorlagen, die auf die Bedürfnisse von Bildungs-Video-Makern zugeschnitten sind, um einen schnellen Start in Ihre Videoerstellung zu ermöglichen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Integrieren Sie die Nachrichten und Ankündigungen Ihrer Schule, indem Sie Fotos und Videoclips hinzufügen. Nutzen Sie die Medienbibliothek von HeyGen, um Ihre Visuals nahtlos einzubinden.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Wenden Sie die einzigartigen Branding-Kontrollen Ihrer Institution an, um Ihren Schul-Newsletter mit konsistenten Farben, Schriftarten und Logos für ein professionelles Erscheinungsbild zu personalisieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre spannenden Updates, nutzen Sie die Sprachsynthese für die Erzählung, und exportieren und teilen Sie Ihre Video-Newsletter auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gemeinschaftsinspiration & Highlights

Teilen Sie inspirierende Geschichten, Schülererfolge und wichtige Ankündigungen, um eine starke und positive Schulgemeinschaft zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Schulen helfen, ansprechende Video-Newsletter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Schulen, fesselnde Video-Newsletter einfach zu erstellen, indem Text in dynamische Visuals mit KI-Avataren und Sprachsynthese umgewandelt wird. Sie können die traditionelle Schulkommunikation in spannende Updates verwandeln, die Eltern, Schüler und die erweiterte Schulgemeinschaft effektiv erreichen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Bildungs-Video-Maker für Schulen?

HeyGen dient als leistungsstarker Online-Video-Editor und bietet professionell gestaltete Vorlagen sowie einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, der speziell für die Bedürfnisse von Bildungs-Video-Makern entwickelt wurde. Dieser optimierte Videoerstellungsprozess ermöglicht es jedem, hochwertige Inhalte ohne vorherige Bearbeitungserfahrung zu produzieren.

Können Schulen KI-Avatare in ihren Video-Newslettern mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Schulen, ihre Schulwerbevideos und Video-Newsletter mit realistischen KI-Avataren zu verbessern. Diese KI-Video-Agenten können Informationen präsentieren, wodurch Ihre Schulmarketingvideos dynamischer und persönlicher werden und Zeit bei traditionellen Filmaufnahmen sparen.

Wie erleichtert HeyGen das Branding und die Anpassung von Schulmarketingvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Schulen ermöglichen, ihre Logos, spezifische Schriftarten und Markenfarben einfach in alle Schulmarketingvideos zu integrieren. Mit anpassbaren Newsletter-Vorlagen können Sie sicherstellen, dass jede Videokommunikation ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild beibehält und die Identität Ihrer Schule stärkt.

