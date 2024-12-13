Ihr Schul-Einführungsvideo-Maker für fesselnde Inhalte

Vereinfachen Sie die Videoproduktion für Schulen. Erstellen Sie fesselnde Intros mit unserer Funktion 'Vorlagen & Szenen', ideal für Lehrer und Schüler.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein professionelles, 45-sekündiges Bildungsvideo für bestehende Schüler oder Kollegen, das einen neuen Kurs oder eine neue Abteilung mit einem klaren visuellen Design, hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und einem ruhigen, autoritativen Ton vorstellt. Dieses Video sollte HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Informationen nahtlos zu präsentieren, ergänzt durch präzise Untertitel für Barrierefreiheit und Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches, 30-sekündiges Marketingvideo für die Schule, um eine bevorstehende Veranstaltung für die gesamte Schulgemeinschaft zu bewerben. Verwenden Sie schnelle, animierte Motion Graphics und einen aufregenden, mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ansprechende Bilder zu finden und die Erzählung mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript effizient zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen prägnanten, polierten 20-sekündigen Video-Intro-Clip für den Schulleiter, um eine wichtige Ankündigung an alle Schulbeteiligten mit einer professionellen Ästhetik und einer klaren, direkten Stimme zu übermitteln. Optimieren Sie das Video für verschiedene Plattformen, indem Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um maximale Reichweite und Wirkung für diese kurze, aber bedeutende Nachricht zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schul-Einführungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell fesselnde und professionelle Einführungsvideos für Ihre Schule, Ihr Klassenzimmer oder Ihre Bildungsinhalte mit unseren intuitiven Tools.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für Bildungszwecke entwickelt wurden, um Ihren Videoproduktionsprozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Füllen Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und Texten aus unserer umfangreichen Medienbibliothek, um Ihre Einführung zu personalisieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie eine Erzählung
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellem Audio, indem Sie den Text-zu-Sprache-Generator für klare und ansprechende Sprachübertragungen nutzen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schul-Einführungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung auf Ihren gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Bildungsengagement und die Behaltensquote

.

Nutzen Sie AI, um dynamische Bildungsvideos zu erstellen, die das Engagement steigern und die Informationsbehaltensquote für Schüler und Mitarbeiter verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung fesselnder Bildungsvideos für meine Schule vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, professionelle Bildungs-Videos mit einer umfangreichen Bibliothek anpassbarer Vorlagen und AI-gestützter Tools einfach zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess für Schulen, überzeugende Inhalte ohne umfangreiche Video-Bearbeitungserfahrung zu produzieren, was die Videoproduktion für Schulen erleichtert.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für einen Bildungseinführungsmacher?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI für Funktionen wie die Text-zu-Video-Generierung aus Ihrem Skript und die Sprachgenerierung, ideal für einen Bildungseinführungsmacher. Sie können auch AI-Avatare nutzen, um Ihre Lektionen und Schulankündigungen zum Leben zu erwecken, was den Videoproduktionsprozess mit AI-gestützten Tools vereinfacht.

Kann ich Schul-Einführungsvideo-Vorlagen mit meinem Branding in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Schul-Einführungsvideo-Vorlagen einfach mit dem Logo, den Farben und anderen visuellen Elementen Ihrer Schule anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Schul-Promotionsvideos und Einführungsvideos eine konsistente Markenidentität mit Anpassungstools beibehalten.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate für Bildungsinhalte und Exportoptionen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Bildungs-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen zu erstellen und zu exportieren, geeignet für Plattformen wie YouTube-Kanäle, soziale Medien oder Klassenraum-Apps. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Ihre Bildungs-Videoinhalte ein breiteres Publikum effektiv erreichen können, was den Export Ihres Bildungseinführungsvideos erleichtert.

