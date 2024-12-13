Schul-Bildungsvideoersteller: Schüler einfach begeistern

Erstellen Sie mühelos fesselnde Lektionen mit unserem Schul-Bildungsvideoersteller, der AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzt, die Schüler inspirieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Lehrvideo für Gymnasiallehrer, das ein komplexes historisches Ereignis demonstriert. Verwenden Sie dabei eine saubere, professionelle Ästhetik mit AI-Avataren, die Informationen präsentieren, und einer klaren, prägnanten Voiceover-Generierung, die durch Untertitel/Captioning ergänzt wird, um das Verständnis für alle Schüler zu erleichtern. Unterstützt durch HeyGen als AI-Bildungsvideoersteller.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an potenzielle Universitätsstudenten und deren Eltern richtet. Präsentieren Sie das lebendige Campusleben und die einzigartigen Programme in einem dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Videoelemente anzupassen und eine optimale Größenanpassung für soziale Medien zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 90-sekündige projektbasierte Lernpräsentation für Universitätsstudenten, die ein kollaboratives Forschungsprojekt mit einem modernen, informativen visuellen Stil illustriert. Integrieren Sie benutzerdefinierte Animationen und realistische AI-Stimmen für die Erzählung und nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitelfunktionen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für interaktive Videoprojekte zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Schul-Bildungsvideoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bildungsvideos für Schüler und Lehrer mit AI, keine fortgeschrittenen Fähigkeiten erforderlich.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Bildungsvideo-Vorlagen oder starten Sie ein neues Projekt von Grund auf. Dies ermöglicht eine schnelle Einrichtung, die auf Ihre Unterrichtsbedürfnisse zugeschnitten ist.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video einfach mit eigenem Text, Bildern und AI-generierten Visuals. Nutzen Sie intuitive Drag-and-Drop-Tools, um Elemente anzuordnen und Ihren Lehrplan zu integrieren.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Interaktivität hinzu
Erzeugen Sie überzeugende Voiceovers mit realistischen AI-Stimmen oder nehmen Sie Ihr eigenes Audio auf. Steigern Sie das Engagement mit interaktiven Elementen, um ein aktives Lernerlebnis zu fördern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Teilen Sie Ihre Inhalte einfach über Lernmanagementsysteme oder andere Plattformen, um Ihre Schüler effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erwecken Sie historische Ereignisse zum Leben

Verwandeln Sie historische Ereignisse und andere komplexe Themen in lebendige, fesselnde AI-gestützte Videogeschichten für ein tieferes Lernerlebnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos für Schulen vereinfachen?

HeyGen dient als intuitiver AI-Bildungsvideoersteller, der es Lehrern und Schülern ermöglicht, Videos in professioneller Qualität ohne Vorkenntnisse im Schnitt zu erstellen. Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche und die umfangreiche Bibliothek an Bildungsvideo-Vorlagen machen die Anpassung von Inhalten einfach und effizient.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um animierte Bildungsvideos ansprechend zu gestalten?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde animierte Bildungsvideos zu produzieren, indem es AI-generierte Visuals, realistische AI-Stimmen und Optionen für benutzerdefinierte Animationen bietet. Sie können problemlos verschiedene Medien aus unserer Bibliothek integrieren, um dynamische und interaktive Videoinhalte zu erstellen, die Schüler wirklich ansprechen.

Kann HeyGen verschiedene Bildungsprojekte für Schüler und Lehrer unterstützen?

Absolut, HeyGen ist als vielseitiger Schul-Bildungsvideoersteller konzipiert, der sich perfekt für eine Vielzahl von Projekten eignet, von Lehrinhalten für Lehrer bis hin zu Multimedia-Präsentationen für Schülerprojekte. Seine Kollaborationsfähigkeiten erleichtern die Teamarbeit, sodass Gruppen problemlos gemeinsam an der Videoproduktion arbeiten können.

Wie ermöglicht HeyGen den Nutzern, ihre Bildungsvideos effektiv anzupassen?

HeyGen bietet robuste Video-Editor-Tools zur Anpassung von Bildungsvideos, einschließlich Optionen für Branding, das Hinzufügen von Icons und Illustrationen sowie die Anwendung verschiedener Effekte. Sie können auch AI-Visuals generieren und Stock-Medien integrieren, um Ihr Video perfekt auf spezifische Lernziele abzustimmen.

