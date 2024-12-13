Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges 30-Sekunden-Video, um potenzielle Schüler und deren Eltern über einen neuen Online-Kurs zu informieren, indem Sie einen freundlichen KI-Avatar von HeyGen verwenden, um den Lehrplan vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und mitreißend sein, animierten Text und klare Sprachüberlagerung einbeziehen, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben und Interesse an dem Bildungsangebot zu wecken.

Video Generieren