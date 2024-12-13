Schulkommunikations-Videoersteller: Verbinden Sie sich mühelos

Steigern Sie die Einschreibung und das Engagement an Ihrer Schule, indem Sie dynamische Videos mit unseren fortschrittlichen AI-Avataren erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Eltern neuer Schüler, das sie durch die 'benutzerfreundliche Oberfläche' des Online-Portals der Schule führt. Das Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der die Schritte präsentiert, Bildschirmaufnahmen einbezieht und einfache, ansprechende Visuals verwendet, um den Onboarding-Prozess für diese neuen Nutzer einer interaktiven Videoressource reibungslos und stressfrei zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für Gymnasiasten, das ihnen beibringt, wie sie bestimmte 'Videobearbeitungswerkzeuge' innerhalb ihrer Klassenraum-App für ein Projekt nutzen können. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit animierten Videos der Benutzeroberfläche in Aktion, mit klaren, zugänglichen Untertiteln, die von HeyGen generiert werden, um das Verständnis zu unterstützen und den unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht zu werden, damit niemand die technischen Details verpasst.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für das Schulpersonal zur Optimierung ihrer täglichen 'Arbeitsabläufe' mit einem neuen digitalen Tool. Dieses Video sollte HeyGens vorgefertigte Vorlagen für die schnelle Erstellung nutzen, relevante Stockbilder und Videoclips aus der Mediathek einbinden, um die Anweisungen visuell zu verbessern und das Training sowohl effizient als auch visuell ansprechend für vielbeschäftigte Lehrkräfte und Unterstützungspersonal zu gestalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Schulkommunikations-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende animierte Videos, um die Schulkommunikation zu verbessern und Ihre Institution mit unseren intuitiven AI-Video-Tools zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen wählen, die zur Botschaft Ihrer Schule passen, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr interaktives Video von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals mit AI an
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie AI-Avatare, benutzerdefinierte Charaktere und dynamische Szenen hinzufügen. Passen Sie Farben, Schriftarten und Branding-Kontrollen an, um die Identität Ihrer Schule für professionelle animierte Videos widerzuspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Inhalte und Medien hinzu
Integrieren Sie Text, Bilder und Videoclips aus unserer umfangreichen Mediathek oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Verbessern Sie die Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln und Voiceover-Generierung für all Ihre Erklärvideos.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulkommunikationsvideo, indem Sie den Inhalt überprüfen. Sobald es perfekt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und teilen Sie es einfach über Ihre Schulkommunikationsplattformen, einschließlich Social-Media-Videos.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Effektives Training für Mitarbeiter & Eltern

Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensquote in Schulungen für Mitarbeiter und Informationsveranstaltungen für Eltern durch interaktive und informative AI-gestützte Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für die Schulkommunikation?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Tools, einschließlich AI-Avataren und AI-Text-zu-Video-Generierung, um die Erstellung ansprechender Schulkommunikationsvideos mühelos zu gestalten. Die intuitive Benutzeroberfläche und die vorgefertigten Vorlagen ermöglichen es Lehrkräften und Administratoren, schnell hochwertige animierte Videos zu produzieren.

Kann HeyGen Schulen helfen, die Markenidentität in all ihren Videoinhalten zu wahren?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Schulen ermöglichen, benutzerdefinierte Logos, Farben und Schriftarten in ihre Marketingvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video, von Werbeinhalten bis hin zu Erklärvideos, perfekt mit der Identität der Schule übereinstimmt.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Bildungsvideos?

HeyGen integriert leistungsstarke AI-Technologie wie AI-Text-zu-Sprache für realistische Voiceovers und AI-Untertitel für Barrierefreiheit und Übersetzung. Nutzer können auch die umfangreiche Stock-Mediathek und Drag-and-Drop-Videobearbeitungswerkzeuge nutzen, um ihre interaktiven Videoprojekte zu bereichern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger Videoinhalte für verschiedene Schulbedürfnisse?

Absolut. HeyGen ist eine vielseitige Online-Videoproduktionsplattform, die sich für Marketingvideos, Schulungsvideos, Social-Media-Videos und interne Kommunikation eignet. Mit seinen flexiblen Arbeitsabläufen und einfachen Freigabeoptionen können Schulen effizient animierte Präsentationen erstellen und Lektionen aufzeichnen.

