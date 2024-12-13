Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Stipendien-Video für Universitätszulassungskomitees, das Ihre Qualifikationen und Ziele klar und wirkungsvoll darstellt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre persönliche Geschichte zu erzählen, ergänzt durch einen AI-Avatar für einen professionellen Auftritt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem neutralen Hintergrund, während der Ton klar und hoffnungsvoll bleibt, um echte Leidenschaft zu vermitteln, ohne komplexe Film- oder Beleuchtungstechnik zu benötigen.

