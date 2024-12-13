Leistungsstarker Szenario-Video-Generator für AI Creative Workflows

Optimieren Sie AI Creative Workflows und erstellen Sie beeindruckende Videos aus Skripten mit HeyGens innovativer Text-to-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Profis und Entwickler, das zeigt, wie komplexe Dokumentationen in ansprechende visuelle Darstellungen umgewandelt werden können, indem "AI Creative Workflows" genutzt werden. Der visuelle Stil sollte sauber und diagrammatisch sein, ergänzt durch eine präzise, informative Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um detaillierte Erklärungen schnell in ein leicht verständliches Format zu konvertieren und die Effizienz bei der "Skalierung der Produktion" technischer Inhalte zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Einführungsvideo für neue Softwarebenutzer und technische Teams, das die Kernfunktionen eines neuen "AI-Tools" veranschaulicht. Verwenden Sie eine visuell ansprechende und schrittweise Ästhetik, begleitet von einer freundlichen, aber professionellen Audioerzählung. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um die Einführungssequenz schnell einzurichten und zu zeigen, wie diese "anpassbaren Videovorlagen" die Inhaltserstellung beschleunigen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für Unternehmensausbilder und L&D-Abteilungen, das die effektive Nutzung eines "Szenario-Video-Generators" für interaktives Lernen demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte lehrreich mit praktischen Beispielen sein, unterstützt durch eine professionelle Stimme und klaren Bildschirmtext. Implementieren Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit und das Verständnis in verschiedenen Lernumgebungen zu verbessern, und nutzen Sie "AI-Video"-Technologie, um dynamische Schulungsmodule zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Marketingteams und Content-Ersteller, das zeigt, wie "produktionsreife visuelle Darstellungen" für verschiedene Kampagnen erstellt werden können. Dieses Video erfordert einen dynamischen und polierten visuellen Stil, gepaart mit einem eindrucksvollen Audiotrack, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um hochwertige visuelle Assets nahtlos zu integrieren und Ihr Marketing "Skript zu Video" mühelos zu transformieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Szenario-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Skripte in ansprechende, professionelle Szenario-Videos mit AI-gestützten Tools, die Ihre kreativen Workflows verbessern und die Produktion mühelos skalieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Szenario-Skripts. Unsere Text-to-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, sofort die Grundlage Ihres Videos aus Ihrem textbasierten Input zu generieren und dient als Ihr AI-Skript-zu-Video-Generator.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare & Szenen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Charaktere in Ihrem Szenario darzustellen. Kombinieren Sie sie mit geeigneten Vorlagen und Szenen, um die perfekte visuelle Bühne zu schaffen und Ihre visuellen Assets zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover hinzu und verfeinern Sie
Verbessern Sie Ihr Szenario mit lebensechter Voiceover-Generierung, indem Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen wählen. Dieser Schritt gibt Ihnen detaillierte kreative Kontrolle, um die Erzählung zu perfektionieren und unterstützende Medien zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr produktionsreifes Video
Sobald Ihr Szenario abgeschlossen ist, verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Video in den gewünschten Formaten zu rendern. Ihre produktionsreifen visuellen Darstellungen sind nun bereit zur Weitergabe und helfen Ihnen, die Produktion effizient zu skalieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement im Training mit AI-Szenarien

.

Verbessern Sie Lernerfahrungen, indem Sie dynamische, szenariobasierte Schulungsvideos erstellen, die das Behalten und Verstehen verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus einem Skript?

HeyGen fungiert als intuitiver "AI-Skript-zu-Video-Generator", der Ihren Text in überzeugende "AI-Video"-Inhalte verwandelt. Benutzer können mühelos "Talking Head Videos" und andere "Szenario-Video"-Formate mit "anpassbaren Videovorlagen" und realistischen "AI-Avataren" erstellen.

Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen für AI-generierte visuelle Darstellungen?

HeyGen bietet umfangreiche "kreative Kontrolle" bei der Entwicklung von "AI-generierten visuellen Darstellungen" in Ihren "AI-Video"-Projekten. Sie können "visuelle Darstellungen bearbeiten", verschiedene "visuelle Assets" integrieren und "anpassbare Videovorlagen" feinabstimmen, um perfekt mit der Vision Ihrer Marke übereinzustimmen.

Können HeyGens AI-Tools die Skalierung der Produktion für AI Creative Workflows effizient unterstützen?

Absolut, HeyGens leistungsstarke "AI-Tools" sind darauf ausgelegt, die "Skalierung der Produktion" durch die Optimierung von "AI Creative Workflows" zu unterstützen. Funktionen wie "Skript-zu-Video"-Generierung, "Voiceover-Generierung" und automatisierte "Untertitel/Beschriftungen" ermöglichen es Unternehmen, schnell große Mengen an "AI-Video"-Inhalten zu produzieren.

Sorgen HeyGens AI-Modelle für produktionsreife visuelle Darstellungen für professionelle AI-Videos?

Ja, HeyGens fortschrittliche "AI-Modelle" sind darauf ausgelegt, hochwertige, "produktionsreife visuelle Darstellungen" für jedes "AI-Video" zu erzeugen. Die Nutzung fortschrittlicher Fähigkeiten, einschließlich "Bild-zu-Bild"-Verarbeitung, gewährleistet ein poliertes und professionelles Ergebnis für Ihre "Szenario-Video-Generator"-Bedürfnisse.

