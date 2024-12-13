HeyGen bietet robuste Funktionen, um Ihre Lernmaterialien in professionelle Videoinhalte zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihr Skript in unsere Text-zu-Video-Plattform ein, wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren und erstellen Sie Videos mit automatisierten Voiceovers und Untertiteln für umfassende AI-gestützte Lernsitzungen.