2

Step 2

Fügen Sie Ihre einzigartigen Inhalte hinzu

Nutzen Sie den "Drag-and-Drop-Editor", um einfach Ihre eigenen Fotos und Videos hochzuladen oder aus unserer umfangreichen Mediathek auszuwählen. Passen Sie jede Szene an, um Ihre Services und das Ambiente Ihres Salons zu zeigen, und stellen Sie sicher, dass "Individuelles Branding" nahtlos angewendet wird.