Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo mit HeyGens Sprachgenerierung, um die neuen Frühlingsangebote und zeitlich begrenzten Aktionen eines Salons hervorzuheben. Zielgruppe sind potenzielle Neukunden und bestehende treue Kunden, mit einem hellen, modernen und einladenden visuellen Stil, der hochwertige Nahaufnahmen neuer Behandlungen zeigt, begleitet von fröhlicher, zeitgenössischer Musik und einer klaren, freundlichen Stimme, die die Vorteile erklärt. Dieser Salon-Promo-Video-Maker hilft dabei, ansprechende Inhalte einfach zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Werbevideo für einen Salon, der seine einzigartige Atmosphäre und das Premium-Erlebnis jungen Berufstätigen und Lifestyle-Enthusiasten vermitteln möchte. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Philosophie des Salons oder einen Star-Stylisten vorzustellen, mit einem schicken, anspruchsvollen visuellen Stil, warmem Licht und dynamischen Aufnahmen der Salonumgebung und zufriedenen Kunden. Die Audio-Komponente sollte aus beruhigender, eleganter Instrumentalmusik bestehen, ergänzt durch eine sanfte, selbstbewusste Erzählung, was es zu einem perfekten Werbevideo mit den verfügbaren Video-Templates macht.
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Promo-Video, das sich auf Kundenbewertungen und beeindruckende Vorher-Nachher-Transformationen konzentriert, um Personen anzusprechen, die zuverlässige und vertrauenswürdige Salon-Dienstleistungen und Inspiration suchen. Dieser Promo-Video-Maker sollte einen authentischen, testimonialartigen visuellen Ansatz mit klaren Splitscreens zeigen, die Transformationen und echte Kundenzufriedenheit präsentieren. Nutzen Sie HeyGens Untertitel, um wichtige Kundenkommentare anzuzeigen, begleitet von leichter, positiver Hintergrundmusik, was es zu einem hervorragenden Asset für Marketingkampagnen macht.
Gestalten Sie ein energiegeladenes 15-sekündiges AI-Promo-Video, das eine bevorstehende Salon-Masterclass oder eine exklusive Produkteinführung präsentiert, und richten Sie sich an trendbewusste Personen, die an Beauty-Ausbildung oder Sonderangeboten in sozialen Medien interessiert sind. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit energetischen Schnitten, die wichtige Veranstaltungsdetails oder Produkteigenschaften hervorheben, und kühnen Grafiken. Kombinieren Sie dies mit pumpender, moderner elektronischer Musik und einer prägnanten, aufregenden Stimme, indem Sie HeyGens Templates & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Salon-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Werbevideos für Ihren Salon mit intuitiven Tools, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Ihre Dienstleistungen zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Video-Templates, um sofort mit der Erstellung Ihres Salon-Werbevideos zu beginnen und die perfekte Grundlage zu schaffen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Geben Sie Ihr Skript oder Ihre Kernbotschaften ein, und lassen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten Ihren Text in ansprechende Szenen verwandeln, die die Geschichte Ihres Salons erzählen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre visuellen Elemente hinzu
Fügen Sie mühelos das einzigartige Branding, Bilder und Videos Ihres Salons mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor hinzu und greifen Sie auf eine umfangreiche Medienbibliothek für hochwertige visuelle Inhalte zu.
4
Step 4
Exportieren und verstärken
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen, bereit zum Teilen online, um die Reichweite Ihres Salons in sozialen Medien zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentation von Kundenbewertungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende AI-Videos, um strahlende Kundenbewertungen zu präsentieren und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihren Salon aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Werbevideos für Ihr Unternehmen mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Nutzen Sie unsere intuitive Benutzeroberfläche und AI-Bearbeitungstools, um Ihre Ideen in professionelle Marketingkampagnen zu verwandeln, komplett mit AI-Avataren und individueller Markenanpassung.

Bietet HeyGen Vorlagen, um schnell Videos für Unternehmen zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Video-Templates und Szenen, die Ihnen helfen, schnell Videos für Unternehmen zu erstellen. Unser Drag-and-Drop-Editor vereinfacht den Erstellungsprozess, sodass Sie mühelos hochwertige Inhalte produzieren können.

Welche AI-Tools bietet HeyGen für einen AI-Promo-Video-Maker?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Promo-Video-Maker und bietet Funktionen wie AI-Avatare, Text-zu-Video aus Skripten und Sprachgenerierung. Diese AI-Bearbeitungstools ermöglichen es Ihnen, polierte Werbevideos zu erstellen, die für soziale Medien und verschiedene Marketingkampagnen optimiert sind.

Kann ich den Inhalt meines Salon-Promo-Video-Makers mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Werbevideoinhalte, perfekt für einen Salon-Promo-Video-Maker. Sie können Markensteuerungen anwenden, Ihre Medien integrieren und sogar Seitenverhältnisse anpassen, um Ihr Video online auf verschiedenen Plattformen herunterzuladen und zu teilen.

